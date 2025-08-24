شاهد.. نسرين طافش تثير الجدل بالأصفر اللافت

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة نسرين طافش



تألقت نسرين طافش، بإطلالة مميزة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأصفر مع قميص بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.



انتعلت نسرين طافش ، حذاء صيفي باللون البيج مع حقيبة يد متوسطة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي زادت من اناقتها ورقي إطلالتها.



أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها ذات اللون البني، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة.

