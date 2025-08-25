قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تقصف صنعاء.. 4 قتلى وعشرات الجرحى في تصعيد جديد مع الحوثيين
البلوجر نرمين طارق من إطلالات الساحل لـ بوكس الآداب
أوكرانيا تستعيد أراضي جديدة في دونباس وسط أعنف معارك مع القوات الروسية
والد عائشة ضحية التلاعب برغبات التنسيق: قررت أتنازل علشان الانتقام مش حل
الإسماعيلي: نعاني بسبب عدم وجود مساعدات.. ونثق في نجاح تجربة الشباب
فيفا يمنح غزل المحلة حقوق رعاية إمام عاشور
ميدو: أطالب إدارة الزمالك بحجب رقم 10
تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025
سعر أقل عيار ذهب اليوم 25-8-2025
أضرار تخزين الثوم في الفريزر.. احذر التسمم الغذائي
برلماني: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية في التوسع الزراعي وتأمين الغذاء
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بصحراوي قنا
مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025: حافظ على ثباتك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.
 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025

 قد تُلاحظ فرصًا يُفوِّتها الآخرون، ركِّز، وضع خططًا واضحة، والتزم بها خطوة بخطوة الحوار الصادق يُفيد العمل والعلاقات حافظ على ثباتك، وثق بحسك الداخلي للمضي قدمًا بقوة وهدوء..

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 تجنب الاختبارات أو الكلمات القاسية الصراحة الرقيقة والاهتمام الدائم يبنيان الثقة، المفاجآت الصغيرة أو أمسية هادئة معًا ستذكركما برباطكما واهتمامكما، وسينموان معًا تدريجيًا.. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 اشرب الماء، واختر وجبات بسيطة، وتجنب الكافيين المُفرط في وقت متأخر، إذا كان لديك روتين صحي منتظم، فاحرص على أن يكون بسيطًا ومنتظمًا، الخطوات الصغيرة الثابتة ستعزز طاقتك وتساعدك على الشعور بمزيد من التوازن والاستمتاع باللحظات السعيدة.

برج العقرب مهنيا

 عبّر بوضوح عند الحاجة، ولكن اختر التوقيت بعناية. زملاؤك يُقدّرون النتائج الثابتة أكثر من الوعود الصاخبة، اتخذ خطوة عملية واحدة تُظهر تقدمك، وحدد هدفًا صغيرًا لتحقيقه بنهاية اليوم لتشعر بالثقة وتحتفل بالإنجازات الصغيرة أيضًا..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 قد تُساعدك مشاركة أفكارك مع صديق أو فرد من عائلتك تثق به على إيجاد خيار أفضل احتفظ بسجلات للمدفوعات البسيطة، وحدد هدفًا صغيرًا للادخار للوصول إليه بحلول الأسبوع المقبل، وراجع الاشتراكات أو التكاليف الشهرية المخفية.

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

مجلس النواب

نواب البرلمان: دعم الفلاحين والتوسع الزراعي طريق مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

القمح

برلماني: الاكتفاء الذاتي من القمح هدف استراتيجي لازدهار الاقتصاد وحماية الوطن

رضا صقر

رئيس حزب الاتحاد إعلان المجاعة في غزة وصمة عار.. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

