بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الثور .. حظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 : انجز الأعمال الصغيرة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

الوتيرة الثابتة هي الأفضل اليوم ركّز على هدف واضح، وأنجز الأعمال الصغيرة أولًا، وقت العائلة يُشعرك بالراحة؛ شارك وجبة بسيطة وتحدث بحماس. يبدو المال هادئًا إذا تجنبت الإنفاق السريع. حافظ على هدوئك، وتنفس ببطء، واستمتع بالتقدم الهادئ ابقَ مبتهجًا.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

 اللطف البسيط يبني الثقة ويطمئن القلب. تجنب الجدال على تفاهات اليوم، واختر الصبر. إذا كنت عازبًا، فاقبل دعوة ودية والقِ شخصًا ما في مكان هادئ. دع أفعالك تُظهر اهتمامك: تماسك، أنصت جيدًا، واضحك على النكات الصغيرة لبناء علاقة قوية وهادئة. تحدث بلطف، واحضر في الوقت المحدد، وابتسم يوميًا.

توقعات برج الثور صحيا

 اجلس بوضعية جيدة، وخذ قسطًا من الراحة إذا شعرت بالتعب إذا زاد التوتر، أغمض عينيك لدقيقة وتنفس ببطء العادات الصغيرة والثابتة تبني الآن قوة على المدى الطويل وطاقة أفضل للعب والعمل. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

 قد يفتح سؤال مهذب فرصة جديدة. تجنّب الخطوات الخطرة اليوم؛ بل أظهر بدلاً من ذلك ثقةً ثابتة. يُلاحظ المدراء هدوء الموظفين الذين يُنجزون مهامهم في الوقت المحدد. التقدم الصغير المنتظم يُؤدي إلى خطوة كبيرة لاحقًا. حدد هدفًا صغيرًا وحققه قبل الظهر.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

إذا عرض عليك أحدهم عرضًا صغيرًا، فاقرأ الشروط بعناية واسأل سؤالًا واحدًا. احتفظ بمحفظة ادخار أو تطبيق بسيط؛ فالمبالغ الصغيرة تُشكّل سندًا ماليًا مفيدًا. ادخر مبلغًا صغيرًا يوميًا للطوارئ.

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

