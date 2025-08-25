تناول هذه البذور يعزز نمو العضلات والصحة العامة.. فما هما؟

في سعينا نحو الصحة والعافية، ننشغل بسهولة بالبحث عن أفضل الأطعمة الخارقة، ولكن غالبًا ما تأتي أهمها على شكل بذور صغيرة الحجم يتم تجاهلها، تقدم هذه البذور الصغيرة فوائد عظيمة لبناء العضلات والحفاظ على الصحة.

قالت د. براتايكشا بهاردواج، أخصائية التغذية الحائزة على أرقام قياسية عالمية وخبير إدارة الوزن، إن إضافة بذور معينة إلى وجباتنا اليومية يمكن أن يعزز رحلة اللياقة البدنية و نمو العضلات و الصحة العامة.



أحرص على تناول هذه البذور

بذور اليقطين

بذور اليقطين (البيبيتا) مصدرٌ غنيٌّ بالزنك والمغنيسيوم والحديد، مما يُساعد على انقباض العضلات، وتوصيل الأكسجين بسلاسة، والحفاظ على توازن الهرمونات، كما أنها غنيةٌ بالبروتين، مما يجعلها وجبةً خفيفةً رائعةً بعد التمرين، خاصةً مع الفواكه أو الزبادي.

بذور الكتان

ننتقل الآن إلى بذور الكتان، تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، بالإضافة إلى الليجنينات، وهي مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، كما أنها تدعم صحة القلب وتحافظ على معدل الأيض، وكلاهما ضروري لمن يسعون لبناء كتلة عضلية خالية من الدهون دون اكتساب دهون زائدة.

بذور عباد الشمس

بذور دوار الشمس، التي يُغفل عنها أحيانًا، غنية بفيتاميني هـ و ب، والفيتامينات المعقدة، مما يُساعد على تحسين عملية الأيض وتقليل الإجهاد التأكسدي، هذه البذور مفيدة بشكل خاص خلال فترات التمارين الرياضية المفرطة أو المكثفة أو تقييد السعرات الحرارية.

بذور القنب

وأخيرًا، بذور القنب، لاحتوائها على جميع الأحماض الأمينية التسعة الضرورية، وتوفر عناصر بروتينية متكاملة، بالنسبة للنباتيين الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم من البروتين دون استخدام مكملات غذائية صناعية، يُعدّ هذا المنتج قيّمًا للغاية ونادرًا في الأنظمة الغذائية النباتية.

من السهل إضافة هذه البذور إلى نظامك الغذائي الصحي، حيث يمكنك تناولها طبيعيًا، أو تحميصها، أو حتى إضافتها إلى السلطات والحبوب والعصائر، مع الأخذ في الاعتبار أن أفضل النتائج طويلة الأمد في النظام الغذائي غالبًا ما تتحقق من خلال البساطة والمثابرة، على الرغم من صغر حجمها، إلا أن للبذور تأثيرًا عميقًا على المناعة والحيوية وصحة العضلات.

المصدر: timesofindia