جمال شعبان يكشف معلومات عن كدمات الزعل .. ماذا قال؟

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير عن كدمات الزعل التي تظهر لدى الكثير.



كتب جمال شعبان في منشوره:" كدمات الزعل، متلازمة جاردنر دايموند (GDS) هي حالة نادرة تتميز بنوبات من كدمات مؤلمة غير مبررة تحدث غالبًا على الذراعين والساقين أو الوجه. "

أعراض كدمات الزعل



تابع:" تكون كدمات الزعل أكثر شيوعًا عند النساء نتيجة الزعل أو الضغوط العاطفية (رفقا بالقوارير )، تشمل الأعراض عادةً تكوين كدمات أرجوانية متعددة وصغيرة ، قد تترافق مع حرقان واحمرار وتورم وأحيانًا سخونية."



أضاف جمال شعبان:"أفاد معظم الأشخاص المصابين أن الكدمات تحدث بشكل تلقائي بدون التعرض لخبطة أو تناول ادوية مسكنات أو سيولة أو وجود مرض في الدم أو الشعيرات الدموية أو مرض في الكبد أو الكلي."



أكد أن علاج كدمات الزعل هو تجنب التوتر والزعل ،كمادات متلجة، كريم موضعي ثرومبوفوب، وڤولتارين جيل لو في وجع جامد، بانادول لو في سخونية."

