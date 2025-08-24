قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بالساق والقدمين .. 5 علامات غير عادية تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم

الكوليسترول
الكوليسترول
ريهام قدري

يعتقد معظم الناس أن ارتفاع الكوليسترول مرتبط فقط بأمراض القلب ، وهذا غير صحيح تمامًا.

 يمكن أن يُسبب ارتفاع الكوليسترول اضطرابات في تدفق الدم الطبيعي داخل الشرايين، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الجسم. هذا لا يؤثر فقط على وظائف القلب، بل يُسبب أيضًا مشاكل لأعضاء الجسم الرئيسية الأخرى. إليك بعض الأعراض التي قد يُظهرها الجسم عند ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم:


أعراض ارتفاع الكوليسترول في الساقين والقدمين

 

إحساس بالوخز في القدمين
في بعض الأحيان، عندما يكون لديك مستويات عالية من الكوليسترول، يمكن أن يكون السبب الرئيسي في إصابة أعصاب القدمين بالتلف، مما قد يؤدي إلى الوخز والخدر وحتى الألم في المناطق المصابة، وإذا بدأت تشعر بذلك، فأنت بحاجة حقًا إلى الحصول على مساعدة من خبير صحي.

بطء التئام الجروح
إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول، فقد تلاحظ أن عظامك لا تلتئم بسرعة، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وتتطلب رعاية مناسبة من أجل منع الشفاء البطيء.

لون باهت
في كثير من الحالات، قد تبدأ في ملاحظة تغير في لون بشرتك ليصبح أزرق أو شاحبًا، وهو أيضًا علامة على زرقة الجلد؛ وسوف تكون قادرًا على اكتشاف هذه التغييرات في قدميك وساقيك.

تورم غير عادي في الساقين والقدمين
قد لا يكون الكثير من الناس على دراية بحقيقة أن ذلك يؤدي إلى تكوين جلطة دموية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على ساقك، وقد تبدأ في ملاحظة جلطة دموية في الأوردة العميقة في ساقيك، مما يسبب الكثير من الألم والتورم، ويصبح الأمر أكثر خطورة.

تقلصات الساق

قد تبدأ بملاحظة آلام في ساقيك، بل وتشنجات، ويرجع ذلك غالبًا إلى انخفاض تدفق الدم، الذي يزداد غالبًا عند ممارسة النشاط البدني. كما أن له عواقب وخيمة، مثل صعوبة المشي، بل وحتى خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

العرج

العرج هو حالة تشير إلى تشنجات الألم في الساقين، ويحدث عادة أثناء النشاط البدني بسبب نقص إمدادات الدم.

المصدر the health site 

