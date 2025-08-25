طريقة عمل سندوتشات شاورما بالذرة.. بأسهل الخطوات

سندوتشات شاورما بالذرة من الأكلات اللذيذة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف مروة مهنى، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتشات شاورما بالذرة، فيما يلي....

مقادير سندوتشات شاورما بالذرة



● خبز تورتيلا

● صدور دجاج مشوية ومقطعة شرائح

● بصل أحمر جوليان

● فلفل أخضر

● فلفل أحمر

● صلصة طماطم

● هريسة

● ملح وفلفل

● بهارات دجاج

● بابريكا

● زيت زيتون

● طماطم مكعبات صغيرة

● ذرة

● ملعقة عسل أبيض

● جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير سندوتشات شاورما بالذرة



يشوح كل الخضار في زيت الزيتون

تضاف الصلصة والهريسة ثم تضاف الطماطم المفرومة

تضاف كل البهارات والذرة ثم يضاف العسل الأبيض ويقلبوا جيدا

تضاف شرائح صدور وتقلب جيدا مع الخليط

في سندونتش، يوضع الخليط، ثم تضاف الجبنة الموتزايرلا

تسخن على الجريل حتى تذوب الجبنة وتقدم

