دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الأسد .. حظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025: ادخار بسيط

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025

 تحدث بهدوء، حدد هدفًا رئيسيًا واحدًا، واتخذ خطوات بسيطة لتحقيقه؛ امتدح النتائج الصغيرة وحافظ على تركيزك العملي والثابت، شارك إنجازاتك الصغيرة، وضع خططًا عملية كل يوم.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت شريكًا، فخطط لنشاط مشترك صغير أو رسالة لطيفة لتحسين المزاج وتعميق الثقة. استمع أكثر مما تتكلم، ولاحظ ما يُسعد الطرف الآخر حافظ على البهجة، وتجنب الكلمات القاسية، وامدح بوضوح الجهود الصغيرة المهمة شاركهم عناقًا لطيفًا.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

نم مبكرًا إذا كنت متعبًا، وقلل من تناول الكافيين في وقت متأخر، وحافظ على روتين نوم قصير لمساعدتك على النوم العميق والحصول على صباح مشرق.

برج الأسد مهنيا

 وفر وقتك بالتركيز على المهام المهمة وتجنب الأعمال الروتينية، شارك تقدمك مع مرشد، وتقبّل الملاحظات اللطيفة، واحتفل بكل خطوة واضحة لبناء زخم مهني ثابت وثقة شخصية، استمر في التعلم يوميًا..

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

خصص مبلغًا صغيرًا للمتعة وآخر للاحتياجات المستقبلية. دوّن ميزانية سريعة للأسبوع، واطلب من صديق موثوق مراجعة الأسعار قبل المشتريات الكبيرة، واحتفظ بالإيصالات لسهولة التتبع، خطط لهدف ادخار بسيط.

برج الاسد حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الأسد الاسد اليوم

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الذكاء الاصطناعي

ما هو الذكاء الاصطناعي؟.. مقال سيغير طريقتك في فهم مستقبل التكنولوجيا

جيتور

تعرف على مواصفات النسخة الأحدث من جيتور X70 في السوق المصري

جوجل

جوجل بين الإبداع والوهم.. هل هاتف بيكسل 10 ثورة حقيقية أم أن الشركة أصبحت "بائعة للكلام"؟

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

