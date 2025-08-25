قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 25 أغسطس 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 25 أغسطس 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

 يمكنك اليوم التفكير في بدء مشروع جديد ستنجح في أي عمل. لا تدع أي فرصة للتقدم تفوتك؛ فأي فرصة صغيرة قد تجعلك ثريًا، اليوم هو يوم تحقيق نتائج أفضل بجهد أقل، ويمكنك تحسينها بجهدك..

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

مهما كان العمل الذي تبدأه اليوم، ستحقق النجاح فيه، من المرجح أن تحصل اليوم على ترقية في وظيفتك، وسيسعد مديرك ببعض أعمالك، سيحصل من بدأ للتو وظيفة جديدة على دعم زملائه في المكتب.

 برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

ستحصل اليوم على دعم كامل من أساتذتك، ولكن إذا كنت ترغب في السفر إلى الخارج لمواصلة تعليمك العالي، فقد تضطر إلى الانتظار قليلًا. اليوم، قبل البدء بأي عمل، استعن ببركات الكبار؛ فهذا سيساعدك في عملك. سيكون هناك انسجام في علاقتك مع شريك حياتك، مما سيحافظ على جو المنزل لطيفًا.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

 اليوم، على الطلاب الذين يستعدون للامتحانات التنافسية بذل جهد مضاعف. ادرس من خلال جدول زمني ثابت، مما يزيد من فرص نجاحك اليوم ستُهدي زوجتك هديةً تُعزز المحبة بينكما، اليوم، قد يتوقع صديقك منك المساعدة، ولن تُخيب ظنه.

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

 ستخطر ببالك أفكار إبداعية جديدة، وستُحسن استغلالها سيكون جميع من في المكتب راضين عن عملك، وسيتعلم منك زملائك أيضًا، قد تلتقي اليوم بصديقة، وستسعد بلقاءها. قد تُقرر اليوم أيضًا الخروج من المحطة برفقة شخص ما.

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

استشارة شخص كبير قبل البدء بأي عمل مهم ستكون مفيدة لك اليوم، ستحقق مكاسب مالية ضخمة في تجارة الجملة. اليوم، عليك الاهتمام بصحتك، ومراعاة تقلبات الطقس. اليوم، قد تحصل على دعم من شخص ما في عملك المكتبي، مما يسمح لك بإنجاز العمل في الوقت المحدد. 

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

 سيكون اليوم أفضل من المعتاد بالنسبة لك ستُبدي اليوم اهتمامًا بمهام جديدة بعد إنجاز مهام قديمة. عليك اليوم الاهتمام بمعاملاتك التجارية، والتدقيق فيها جيدًا قبل توقيع أي صفقة كبيرة، تستطيع نساء هذا البرج بدء مشروع منزلي؛ وستحصلين على دعم كامل من العائلة، اليوم، ستكون صحة والدتك ممتازة، مما سيسعدك. 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

 سيكون اليوم يومًا مناسبًا لك، سيطر على مشاعرك اليوم، ولا تُقلل من شأن أحد، قد يزورك أحد أقاربك فجأةً، مما سيؤدي إلى ازدحام المنزل، إذا كنت تخطط للانتقال، فافعل ذلك اليوم تحدث مع أصدقائك اليوم بصراحة حول أي موضوع، لتجد حلًا للمشكلة. 

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

يمكنك استعادة أموال عالقة منذ فترة طويلة، سيكون اليوم يومًا رائعًا لمقدمي الخدمات الصحية، قد تتلقى عرضًا للانتقال إلى المكان الذي ترغب به سيحصل الطلاب الذين يستعدون لامتحانات معهد الهند للتكنولوجيا أو أي امتحان تقني آخر على دعم خاص من المعلمين اليوم يمكنك أيضًا الحصول على قبول في معهد جيد.. 

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

 يمكنك اليوم افتتاح فندق أو مطعم مع زوجتك. إذا كنت ترغب في تغيير عملك أو افتتاح فرع جديد، فيمكنك التخطيط لذلك اليوم. ستحصل اليوم على دعم والدك في حياتك وعملك، وستبقى علاقتك الأسرية مستقرة.

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

 يمكنك اليوم أيضًا التفكير في بدء عمل جديد؛ سيكون اليوم مفيدًا لك، عند استخدام السيارة، احتفظ بالوثائق اللازمة معك فقد تحتاجها. يرتبط مواليد هذا البرج بمجال الفن أو الموسيقى. سيكون اليوم رائعًا بالنسبة لك. 

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 

 سيبدأ يومك اليوم بحماس جديد، سيساعدك سلوكك الجيد اليوم على بناء هوية مختلفة في المجتمع. سيكون اليوم مربحًا للمقاولين؛ اليوم يمكنك الحصول على عقد كبير اليوم عليك بتناول الفواكه الموسمية، فهي تحافظ على صحتك.

