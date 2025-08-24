قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025: خفف من حدة القلق

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.


ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية:

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

تُحسّن الأفعال الصبورة الصداقات والأعمال المنزلية ومهام العمل. تحدّث بلطف، ونظّم الوعود، ولاحظ المكاسب الصغيرة خطوةٌ هادئةٌ الآن تُنمّي أيامًا أكثر إشراقًا في المستقبل مع ضجةٍ أقل..

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

إذا نشأ خلاف بسيط، فتوقف وقل إنك تريد أن تفهم إذا كنت عازبًا، ابتسم واسأل سؤالًا لطيفًا لتتعرف على أشخاص جدد الصبر واللطف الدائم يفتحان الأبواب ويبنيان الثقة. دع الأفعال اللطيفة تقودك، وخفف من حدة القلق؛ احتفل بالانتصارات الصغيرة.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

تناول أطعمة بسيطة وصحية كالفاكهة والشوفان والخضراوات للحفاظ على توازن الطاقة، خذ نفسًا عميقًا عندما تشعر بالتوتر أو الاندفاع. تجنب الشاشات الكبيرة قبل النوم لنوم أفضل. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا

قد ينجح بعض المهنيين أيضًا في إنجاز مهام حاسمة قد تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة. يجب على رجال الأعمال الحفاظ على علاقات ودية مع شركائهم والسعي لحل جميع المشكلات وديًا، يحتاج الطلاب المتقدمون للامتحانات التنافسية إلى تركيز أكبر، وقد يحصلون على بعض مناصب أحلامهم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

قدّم المساعدة عندما يشعر زميلك بالعجز، واطلب النصيحة عندما يكون غير متأكد. دوّن ملاحظات وضع أهدافًا صغيرة لتتبع تقدمك خلال اليوم، التركيز الهادئ أفضل من التسرع استخدم أدوات بسيطة، وكن مهذبًا في الاجتماعات، واحتفل بكل خطوة منجزة للحفاظ على زخمك وفخرك، واسترح قليلًا.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

Anemone

دانيال داي-لويس يعود من الاعتزال بفيلم Anemone

أحمد جمال

أحمد جمال يتألق فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي

مي سليم

فستان ذهبي مثير.. شاهد أحدث ظهور لـ مي سليم

بالصور

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد