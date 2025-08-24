قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة بهاء الخطيب.. كيف تحمي نفسك من الذبحة الصدرية؟

هاجر هانئ

توفى صباح اليوم الفنان بهاء الخطيب، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، وذلك نتيجة تعرضه لـ ذبحة صدرية.

وتعتبر الذبحة الصدرية هي ألم أو انزعاج في الصدر، يحدث عندما لا يتلقى القلب كمية كافية من الدم، وتعد الذبحة الصدرية هي أحد أعراض أمراض القلب، وغالبًا ما تكون تراكم اللويحات أو انسدادًا في الشرايين التاجية بدون علاج.

و قد تحدث مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة القلبية.

والذيحة الصدرية، مرض شائع ويمكن علاجه بشكل عام، وأهم ما يمكنك فعله هو إخبار طبيبك بأي انزعاج تشعر به في الصدر،  هذا صحيح حتى لو كنت تعتقد أنه طفيف، لا تتجاهل أي أعراض جديدة أو متغيرة، يمكن أن تتراوح شدتها من ألم مبهم في صدرك إلى ضغط شديد.

ويمكن أن تكون الذبحة الصدرية علامة تحذيرية لنوبة قلبية، أحيانًا قبل أيام أو أسابيع من الإصابة بها،  إذا شعرت بألم غير متوقع أو شديد أو متفاقم في الصدر، فاتصل برقم الطوارئ.

 


كيف يمكن الوقاية من الذبحة الصدرية؟


قد يصف لك طبيبك أدويةً للوقاية من نوبات الذبحة الصدرية، اتبع إرشاداته حول كيفية تناول هذه الأدوية.
يمكنك تقليل خطر الإصابة بالحالات التي تُسبب الذبحة الصدرية من خلال:
اتباع نظام غذائي صحي للقلب
ممارسة نشاط بدني كافٍ
الامتناع عن التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية
التقليل من تناول الكحول

متى يجب استشارة الطبيب لعلاج الذبحة الصدرية؟


اتصل برقم الطوارئ إذا:
ظهرت عليك علامات تحذير مبكرة لنوبة قلبية، بما في ذلك ضغط على الصدر، وتعرق بارد، وإرهاق، وغثيان.

تفاقمت الذبحة الصدرية المستقرة لديك فجأة، أو حدثت دون مسبب معتاد، أو استمرت لفترة طويلة.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كان لديك:
أسئلة أو مخاوف بشأن خطة العلاج.
آثار جانبية لأدويتك.
أعراض جديدة أو متفاقمة.

سيساعدك مقدم الرعاية الصحية على تعلم كيفية التعامل مع الذبحة الصدرية في حياتك اليومية. على سبيل المثال، قد يطلب منك تسجيل نوبات الذبحة الصدرية، يتضمن ذلك التاريخ والوقت، وشعورك، وما كنت تفعله، والمحفزات المحتملة، سيخبرك مقدم الرعاية الصحية أيضًا ما إذا كانت هناك أي قيود على ما يجب عليك فعله يوميًا.
المصدر: clevelandclinic.
 

