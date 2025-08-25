قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تقصف صنعاء.. 4 قتلى وعشرات الجرحى في تصعيد جديد مع الحوثيين
البلوجر نرمين طارق من إطلالات الساحل لـ بوكس الآداب
أوكرانيا تستعيد أراضي جديدة في دونباس وسط أعنف معارك مع القوات الروسية
والد عائشة ضحية التلاعب برغبات التنسيق: قررت أتنازل علشان الانتقام مش حل
الإسماعيلي: نعاني بسبب عدم وجود مساعدات.. ونثق في نجاح تجربة الشباب
فيفا يمنح غزل المحلة حقوق رعاية إمام عاشور
ميدو: أطالب إدارة الزمالك بحجب رقم 10
تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025
سعر أقل عيار ذهب اليوم 25-8-2025
أضرار تخزين الثوم في الفريزر.. احذر التسمم الغذائي
برلماني: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية في التوسع الزراعي وتأمين الغذاء
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بصحراوي قنا
مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025: ادعم الآخرين

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025

خيالك الهادئ يُولّد أفكارًا هادئة ومفيدة، استخدم إبداعك لحل مشكلة صغيرة وشارك كلمات لطيفة. الخيارات الهادئة والمدروسة تُحسّن علاقاتك وعملك، حافظ على روتين بسيط، ونم جيدًا، وخذ فترات راحة قصيرة ومبتكرة لتحسين مزاجك واستقرار يومك..

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

 إذا كنت عازبًا، انضم إلى صف دراسي أو مجموعة صغيرة وتحدث معه بدفء، رعاية المريض واللمسات الإبداعية الصغيرة تعزز الثقة والقرب، وتزيد الابتسامة كل يوم.

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

اشرب الماء واختر وجبات بسيطة ومغذية. إذا زاد التوتر، فحاول أخذ استراحة تنفس لمدة خمس دقائق لتهدئة عقلك، تجنب الوجبات الخفيفة الثقيلة المتأخرة التي تعيق راحتك، خصص وقتًا لهواية إبداعية هذا المساء لرفع معنوياتك.

توقعات برج الحوت المهني

تُعطي الخطوات الإبداعية الصغيرة قيمة أكبر من الخطط الطويلة، دوّن ملاحظاتك وسجّل اقتراحاتك الجيدة إذا طُلب منك تقديم عرض، فاستخدم أمثلة واضحة وقصة قصيرة لشرح الفكرة. تجنّب تعقيد المهام؛ اختر تجارب بسيطة.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

 ادعم الآخرين بكلمات لطيفة وتركيز ثابت؛ فإبداعك اللطيف يُساعد الفرق، وقد يُؤدي إلى تقديرٍ واضح من القادة مع مرور الوقت. 

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

دياب

الله يسهله.. دياب يطرح أحدث أغانيه في هذا الموعد

شاعر المليون

شاعر المليون ينطلق من الرياض في أولى جولات لجنة التحكيم

رنا رئيس

بفستان أبيض أنيق.. إطلالة ملائكية لـ رنا رئيس

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

