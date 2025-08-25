قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة

هاجر هانئ

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة ببعض  أنواع السرطان، وبتحليل بيانات من السبتيين، وجد الباحثون أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة والأورام اللمفاوية، ورغم أن تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات ليس علاجًا شاملًا، إلا أن له تأثيرًا إيجابيًا على الصحة على المدى الطويل.


لسنوات، حظيت الأنظمة الغذائية النباتية بإشادة واسعة النطاق لفوائدها في كل شيء، من صحة القلب إلى جودة النوم. والآن، تشير دراسة واسعة النطاق نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أنها قد تُقلل أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، في بعض الحالات، بنحو النصف.
أجرى البحث، بقيادة غاري فريزر، عالم الأوبئة في جامعة لوما ليندا في الولايات المتحدة، تحليلاً للسجلات الطبية لـ 79,468 من أتباع الكنيسة السبتية في الولايات المتحدة وكندا بين عامي 2002 و2007.
ولم يكن أي منهم مصابًا بالسرطان في البداية، لكن تقارير المتابعة حتى عام 2015 كشفت عن اختلافات ملحوظة بين النباتيين وغير النباتيين.

السرطان والشيخوخة


كان النباتيون أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 45%، وأقل عرضة للإصابة بالأورام اللمفاوية بنسبة 25%، ومقارنةً بجميع أنواع السرطان مجتمعةً، انخفض خطر الإصابة لديهم بنسبة 12%. وصرحت فريزر: "كان العديد من الأدفنتست غير النباتيين المشاركين في هذه الدراسة لا يزالون مهتمين بصحتهم بشكل كبير، لذا من المدهش أننا توصلنا إلى أي شيء يُذكر".

يشير الباحثون إلى أن أوضح التأثيرات كانت في الجهاز الهضمي، الذي يتفاعل مباشرةً مع الطعام أثناء الهضم، ومن المعروف أن اللحوم المصنعة تُشكل عوامل خطر للإصابة ببعض أنواع السرطان، بينما قد توفر الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات، وحتى بعض أنواع الأسماك واللحوم، الحماية.
لم تجد الدراسة دليلاً على أن الأنظمة الغذائية النباتية تحمي من سرطانات المسالك البولية أو الجهاز العصبي أو غيرها، ورغم وجود تلميحات إلى انخفاض مخاطر الإصابة بسرطانات الرئة والمبيض والبنكرياس، إلا أن النتائج لم تكن قوية بما يكفي لتأكيدها.

أطعمة تسبب السرطان


أشار فريزر إلى أنه على الرغم من أن البحث واسع النطاق وطويل الأمد، إلا أنه يُظهر فقط ارتباطات، وليس دليلاً على وجود علاقة سببية، قد يتبنى الأشخاص الذين يتجنبون اللحوم عادات صحية أخرى، مثل زيادة ممارسة الرياضة، مما قد يُسهم في تقليل المخاطر.
تتطلب الأنظمة الغذائية النباتية أيضًا تخطيطًا دقيقًا لتجنب نقص العناصر الغذائية، وهو أمر قد يكون أصعب في المناطق التي يصعب فيها الحصول على المنتجات الطازجة. لهذا السبب، يؤكد الباحثون أنه ليس من الضروري اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل للاستفادة منه، فمجرد تناول المزيد من الخضراوات والفواكه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة على المدى الطويل.

المصدر: timesofindia
 

