دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025: تجنب الإشارات المتضاربة

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين  25 أغسطس 2025

لا تبدأ بأشياء كثيرة دفعةً واحدة. المحادثات الودية تفتح آفاقًا جديدة، احتفظ بدفتر صغير لتدوين أفكارك وازن بين المتعة ومهمة واحدة ثابتة، وأنجز شيئًا بحلول مساء اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

إذا كنت عازبًا، فاقبل الدعوات الودية، فقد تتطور المحادثات القصيرة. يستمتع الأزواج بالدردشة المرحة أو النكات السريعة التي تُخفف التوتر تجنب الإشارات المتضاربة؛ حاول الوضوح والنبرة اللطيفة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

تناول أطعمة بسيطة وصحية كالفاكهة والشوفان والخضراوات للحفاظ على توازن الطاقة، خذ نفسًا عميقًا عندما تشعر بالتوتر أو الاندفاع تجنب الشاشات الكبيرة قبل النوم لنوم أفضل. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

 قد ينجح بعض المهنيين أيضًا في إنجاز مهام حاسمة قد تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة. يجب على رجال الأعمال الحفاظ على علاقات ودية مع شركائهم والسعي لحل جميع المشكلات وديًا، يحتاج الطلاب المتقدمون للامتحانات التنافسية إلى تركيز أكبر، وقد يحصلون على بعض مناصب أحلامهم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

تجنّب بدء مشروع كبير دون خطة، الشروحات البسيطة لها تأثيرها، وعبّر عن رأيك بوضوح، قد يُوفّر عليك برهان أو اختبار قصير الوقت لاحقاً، بحلول فترة ما بعد الظهر، ستشعر بالفخر بإنجازاتك الصغيرة المفيدة وأهدافك الواضحة. شاركنا رأيك بكل لطف.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الجوزاء الجوزاء عاطفياً

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

مجلس النواب

نواب البرلمان: دعم الفلاحين والتوسع الزراعي طريق مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

القمح

برلماني: الاكتفاء الذاتي من القمح هدف استراتيجي لازدهار الاقتصاد وحماية الوطن

رضا صقر

رئيس حزب الاتحاد إعلان المجاعة في غزة وصمة عار.. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

