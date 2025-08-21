قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 : أدر ثروتك بذكاء

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

علاقة الحب مليئة بالرعاية والمودة. تغلّب على تحديات العمل لإثبات جدارتك المهنية. أدر ثروتك بذكاء. لن تُزعجك اليوم أي أمراض خطيرة.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

 تواجه بعض النساء مشاكل في المنزل بسبب علاقة الحب. قد تكون هناك أيضًا مشاكل مرتبطة بعلاقة حب سابقة، ولكن عليك التعامل معها بكفاءة كن حساسًا لتفضيلات الحبيب. قدّر النجاح والإنجازات في حياتك الشخصية والمهنية. يمكن للنساء العازبات توقع عرض زواج أثناء حضورهن حفلة أو مناسبة رسمية.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

من الجيد إبعاد ضغوط العمل عن المنزل وقضاء وقت أطول مع العائلة. قد تفضل بعض النساء الانضمام إلى صالة ألعاب رياضية أو جلسات يوجا للحفاظ على لياقتهن. قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب، لكنها ليست خطيرة. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

 قد ينجح بعض المهنيين أيضًا في إنجاز مهام حاسمة قد تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة. يجب على رجال الأعمال الحفاظ على علاقات ودية مع شركائهم والسعي لحل جميع المشكلات وديًا، يحتاج الطلاب المتقدمون للامتحانات التنافسية إلى تركيز أكبر، وقد يحصلون على بعض مناصب أحلامهم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

ستقوم بعض النساء بتجديد المنزل، والجزء الثاني من اليوم مناسب أيضًا لحجز تذاكر طيران لقضاء عطلة في الخارج قد تربح معركة قانونية على عقار، لكن عوائد استثماراتك السابقة، بما في ذلك الأسهم والتجارة والمضاربة، لن تكون جيدة، على رجال الأعمال توخي الحذر عند اتخاذ قرارات مالية حاسمة اليوم.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

من كيهك إلى صوم العذراء.. تأملات البابا تواضروس في محطات النعمة

البابا تواضروس

حكايات الشجرة المغروسة (9).. لقاءات يومية وسنوية مع السيدة العذراء في اجتماع الأربعاء

قش الأرز

من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه

بالصور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد