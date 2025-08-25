طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

تعد مقرمشات الطماطم من الأكلات الشهية التى يمكن تناولها بين الوجبات كسناك صحي وشهي وغير تقليدي.



نعرض لكم طريقة عمل مقرمشات الطماطم من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مقرمشات الطماطم



٢ كوب دقيق

ملعقة صغيرة سمسم

ملعقة صغيرة حبة البركة

ملعقة صغيرة بابريكا

٣ ملاعق كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء مفرومة

ربع كوب زيت

ماء بارد للعجن

طريقة عمل مقرمشات الطماطم



اخلطي جميع المكونات معا في العجان وضعي الماء تدريجيا وقلبي حتى يتشكل عجين.

اتركي مقرمشات الطماطم قليلا حتى ترتاح ثم افردي طبقة رقيقة جدا من العجين وقطعيها حسب الشكل واخبزيها في الفرن حتى تمام الطهي.