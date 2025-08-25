خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

كشفت أبحاث طبية حديثة أن العنب يستحق لقب "الفاكهة الخارقة"، لما يحتويه من مركبات طبيعية تعزز صحة القلب والدماغ، وتحمي الخلايا، وتدعم الجهاز الهضمي والمناعة، إضافة إلى دوره في تحسين جودة النوم.

قال خبراء ووفقًا لما نشره موقع فيري ويل هيلث،إن العنب يضم أكثر من 1600 مركب نباتي فعال، ما يجعله من أكثر الفواكه فائدة للجسم، وتشمل فوائده خفض ضغط الدم، تنظيم سكر الدم، دعم فقدان الوزن، وتعزيز قوة العظام.

وينصح الخبراء بتناول نحو ثلاث حصص يوميًا من العنب، أي ما يعادل 126 غرامًا، للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.إن العنب يضم أكثر من 1600 مركب نباتي فعال، ما يجعله من أكثر الفواكه فائدة للجسم. وتشمل فوائده خفض ضغط الدم، تنظيم سكر الدم، دعم فقدان الوزن، وتعزيز قوة العظام.

ومن فوائد العنب..

1-حماية الخلايا والقلب

ويتميز العنب بغناه بمضادات الأكسدة ومادة "الريسفيراترول" التي تقي من أمراض القلب والسرطان، إضافة إلى الألياف التي تساعد على ضبط الشهية وسكر الدم. كما يعد مصدراً جيداً للبوتاسيوم الذي يحافظ على ضغط الدم في مستوياته الطبيعية.

2-تحسين النوم وتعزيز المناعة

إلى جانب ذلك، يحتوي العنب على "الميلاتونين" الذي يحسن جودة النوم، وعلى فيتامين "سي" المقوي للمناعة، فضلًا عن فيتامين "ك" والكالسيوم والمغنيسيوم الضرورية لصحة العظام.

3-التحكم في سكر الدم والوزن

يتركب العنب من ألياف تساعد على ضبط سكر الدم، والشهية وإدارة الوزن، إضافة إلى تغذيةالميكروبات المعوية.

4-تحسين النوم والمناعة وصحة العظام

يحتوي العنب على الميلاتونين الذي يحفز النوم المريح، وفيتامين "سي" الذي يقوي المناعة، كما أن فيتامين "ك" والكالسيوم والمغنيسيوم يساهمون في تقوية العظام.





