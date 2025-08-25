قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
بالصور

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية.

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

المكونات:

كيلوغرام واحد من لحم الستيك مقطع إلى قطع صغيرة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزبدة

٣ فصوص ثوم مفروم

ملعقة ونصف صغيرة من البابريكا المدخنة

كوب واحد من الكريمة الثقيلة اوكوب لبن و م ك قشطه

نصف كوب من مرق اللحم

نصف كوب من جبن البارميزان المبشور او موتزريلا او شيدر

بقدونس طازج مفروم (للتزيين)

طريقة التحضير لعمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية:

اسلقي معكرونة الصدف في ماء مملح حسب التعليمات الموجودة على العبوة. صفّيها وضعيها جانبًا.

تبّلي قطع اللحم بالملح والفلفل والبابريكا.

سخّني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة. اشوي اللحم لمدة ٢-٣ دقائق لكل جانب حتى يصبح لونه بنيًا ثم ضيفى له كوب من الماء الساخن و كررى إضافه الماء حتى يتم تسويه اللحم أخرجيه من المقلاة وضعيه جانبًا.

خفّضي الحرارة إلى متوسطة. أذيبي الزبدة في المقلاة نفسها وقلبيها مع الثوم لمدة دقيقة.

أضيفي الكريمة الثقيلة ومرق اللحم مع التحريك. اتركي المزيج على نار هادئة لمدة 3-4 دقائق حتى يصبح كثيفًا بعض الشيء.

أضيفي جبنة البارميزان وحركيها حتى تذوب وتصبح الصلصة كريمية.

أعيدي المحار المطبوخ وشرائح اللحم إلى المقلاة. قلبي المكونات جيدًا لتتغطى بالتساوي.


 

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

