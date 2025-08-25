طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية.

المكونات:

كيلوغرام واحد من لحم الستيك مقطع إلى قطع صغيرة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزبدة

٣ فصوص ثوم مفروم

ملعقة ونصف صغيرة من البابريكا المدخنة

كوب واحد من الكريمة الثقيلة اوكوب لبن و م ك قشطه

نصف كوب من مرق اللحم

نصف كوب من جبن البارميزان المبشور او موتزريلا او شيدر

بقدونس طازج مفروم (للتزيين)

طريقة التحضير لعمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية:

اسلقي معكرونة الصدف في ماء مملح حسب التعليمات الموجودة على العبوة. صفّيها وضعيها جانبًا.

تبّلي قطع اللحم بالملح والفلفل والبابريكا.

سخّني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة. اشوي اللحم لمدة ٢-٣ دقائق لكل جانب حتى يصبح لونه بنيًا ثم ضيفى له كوب من الماء الساخن و كررى إضافه الماء حتى يتم تسويه اللحم أخرجيه من المقلاة وضعيه جانبًا.

خفّضي الحرارة إلى متوسطة. أذيبي الزبدة في المقلاة نفسها وقلبيها مع الثوم لمدة دقيقة.

أضيفي الكريمة الثقيلة ومرق اللحم مع التحريك. اتركي المزيج على نار هادئة لمدة 3-4 دقائق حتى يصبح كثيفًا بعض الشيء.

أضيفي جبنة البارميزان وحركيها حتى تذوب وتصبح الصلصة كريمية.

أعيدي المحار المطبوخ وشرائح اللحم إلى المقلاة. قلبي المكونات جيدًا لتتغطى بالتساوي.



