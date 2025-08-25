قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

أسماء عبد الحفيظ

 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم، يعتاد الكثير من الأشخاص على التناول خارج المنزل نتيجة لضغوط الحياة وسرعتها والأشغال التي تطلب الكثير من عدد الساعات، ونتيجة لذلك يتعرض البعض لدخول الكثير من السموم فى أجسامهم نتيجة تناول طعام ملوث أو عبر الهواء أو حتي التوتر وكل هذا يضر بالجسم.

إذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم طرق طبيعية للحفاظ على صحتك وحماية جسمك من السموم التي تتعرض لها يوميًا.

فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

ووفقا لما نشره موقع هيلثي في مقدمة طرق تنقية الدم تأتي الفواكه التي لا توفر فقط العناصر الغذائية الأساسية، بل تساعد على تنقية الدم وتعزيز عمل الأعضاء الحيوية المسؤولة عن التخلص من السموم.

الرمان 

يُعد الرمان من أقوى الفواكه في هذا المجال، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أبرزها مركب البونيكالاجين الذي يعمل على حماية الكبد وتعزيز قدرته على تصفية الدم من المواد الضارة.

 ويساهم الرمان في تحسين الدورة الدموية، والحد من الالتهابات التي تسرّع تلف الخلايا، كل ما عليك فعله هو تناول كوب من عصير الرمان الطبيعي يوميًا يمكن أن يكون بمثابة غسيل داخلي للجسم.

التفاح 

يحتوي التفاح على ألياف طبيعية تُعرف باسم البكتين، وهي ألياف ذائبة ترتبط بالسموم والمعادن الثقيلة في الأمعاء وتساعد على إخراجها مع الفضلات، مما يخفف الحمل على الكبد ويجعل الدم أنقى وأكثر صحة. إضافة إلى ذلك، يعمل التفاح على خفض الكوليسترول الضار، وهو أحد أهم أسباب انسداد الشرايين.

الحمضيات

البرتقال والجريب فروت والليمون مصادر غنية بفيتامين C، الذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز مناعة الجسم وتحفيز إنزيمات الكبد المسؤولة عن التخلص من السموم. كما تساعد الحمضيات على تنشيط الدورة الدموية ومنح الجسم طاقة وحيوية طبيعية.

التوت الأزرق 

يمتاز التوت الأزرق بتركيز عالٍ من الأنثوسيانين، وهي صبغات طبيعية تعمل كمضادات أكسدة قوية، تساعد فى تنقية الدم، هذه المواد تحمي الأوعية الدموية من الأكسدة وتحافظ على سلاسة تدفق الدم، ما يعني دمًا أنقى وقلبًا أكثر قوة.

الفواكه السموم تنقية الدم فاكهة فاكهة سحرية لتنقية الدم فاكهة سحرية لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم الأعضاء الحيوية فواكة لتنقية الدم من السموم

