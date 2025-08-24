مميزة ومختلفة.. طريقة تحضير طاسة البيض

يعد البيض من الأكلات المميزة والغنية بالعديد من العناصر المفيدة التي يحتاجها الجسم، ويمكن تحضير البيض بالعديد من الطرق المختلفة .

وإليكم طريقة تحضير طاسة البيض

مقادير طاسة البيض المسلوق

بصل مفروم

فلفل أخضر بارد وحامي مفروم

4 ملاعق كبيرة صلصه طماطم

نصف كوب ماء مغلي

ملح وفلفل

شطة

زيت وسمن

٦ بيض مسلوق مقطع أنصاف

جبن موتزاريلا حسب الرغبة

طريقة تحضير طاسة البيض المسلوق

شوحي البصل مع الثوم في زيت وسمن

ضيفي الصلصة وقليل من الماء المغلي ثم الشطة

قلبي جيدا ثم ترص أنصاف البيض المسلوق في الطاسة ثم الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة