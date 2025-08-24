قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حادث أبو تلات| جدل التوسع العمراني يشتعل.. وخبراء يحذرون: غياب الدراسات البيئية يحوّل مشروعات الساحل إلى كارثة
ارتفاع ملحوظ..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس معقدة واستراتيجية.. ونجهل حجم القوات داخل غزة
وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته
عيار 21 يسجل 4565 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد ومكان جنازة بهاء الخطيب.. تفاصيل
الذهب يرتفع 1% عالميًا ومحليًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية
صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد
وزير الخارجية الروسي: ندعم موقف مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء مأساة قطاع غزة
صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

رنا عصمت

نشرت الفنانة هدى الاتربى صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هدى الاتربى في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانًا حمالات باللون الشمبيني، مكشوف الظهر ومرصع بالفضي.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها، ووضعت بعض مساحيق المكياج بألوان هادئة، ورفعت شعرها الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى الاتربى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

