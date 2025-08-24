صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة هدى الاتربى صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هدى الاتربى في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانًا حمالات باللون الشمبيني، مكشوف الظهر ومرصع بالفضي.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها، ووضعت بعض مساحيق المكياج بألوان هادئة، ورفعت شعرها الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى الاتربى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.