بالأسماء | إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
فن وثقافة

برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية

ميرنا محمود

شاركت الاعلامية بسمة وهبه ، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت بسمه وهبه برفقة الكينج محمد منير في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكشف الناقد الفني مصطفى حمدي،  كواليس إصابة الفنان محمد منير بوعكة صحية مفاجئة.

وقال مصطفى حمدي ، في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "أعتقد أن الوعكة الصحية لها علاقة بمشاكل صحية في الرئة، خاصة أنه يحاول الإقلاع عن التدخين منذ فترة طويلة، لكن بعد حدوث المضاعفات فضل الطبيب المعالج أن يتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن الفنان محمد منير خرج من المستشفى اليوم، وتوجه إلى منزله ويستكمل فترة علاج قصيرة، وأصبحت حالته الصحية أفضل بكثير وسوف يستكمل نشاطه الفني.

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟.. على جمعة يوضح

وكيل الأزهر

مدير مستشفى سيد جلال: حالة الطبيب مستقرة.. ووكيل الأزهر يطالع آخر التطورات

القرآن

ما معنى الكوثر في القرآن؟.. أسامة فخري الجندي يوضح

بالصور

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

