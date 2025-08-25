برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية

شاركت الاعلامية بسمة وهبه ، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت بسمه وهبه برفقة الكينج محمد منير في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكشف الناقد الفني مصطفى حمدي، كواليس إصابة الفنان محمد منير بوعكة صحية مفاجئة.

وقال مصطفى حمدي ، في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "أعتقد أن الوعكة الصحية لها علاقة بمشاكل صحية في الرئة، خاصة أنه يحاول الإقلاع عن التدخين منذ فترة طويلة، لكن بعد حدوث المضاعفات فضل الطبيب المعالج أن يتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن الفنان محمد منير خرج من المستشفى اليوم، وتوجه إلى منزله ويستكمل فترة علاج قصيرة، وأصبحت حالته الصحية أفضل بكثير وسوف يستكمل نشاطه الفني.