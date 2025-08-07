مضاعفات .. مستجدات الحالة الصحية لـ محمد منير وأنغام

كشف الناقد الفني مصطفى حمدي، كواليس إصابة الفنان محمد منير بوعكة صحية مفاجئة.

وقال مصطفى حمدي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" "أعتقد أن الوعكة الصحية لها علاقة بمشاكل صحية في الرئة، خاصة أنه يحاول الإقلاع عن التدخين منذ فترة طويلة، لكن بعد حدوث المضاعفات فضل الطبيب المعالج أن يتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف ، أن الفنان محمد منير خرج من المستشفى اليوم وتوجه إلى منزله ويستكمل فترة علاج قصيرة، وأصبحت حالته الصحية أفضل بكثير وسوف يستكمل نشاطه الفني.

أما عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، قال «حمدي»، أنها أجرت الفترة الماضية عملية جراحية أولى لاستئصال "كيس دهني" بالبنكرياس، وبعد ذلك قرر الأطباء استئصال جزء آخر بشكل نهائي منه.

وأكمل: « الحالة النفسية والصحية للفنان أنغام مستقرة، ولا توجد خطورة كبيرة، وهى شخصية محاربة وقوية».