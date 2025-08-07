الكينج محمد منير بخير وخلال أيام يستعيد نشاطه الفني

تعافى النجم الكبير الكينج محمد منير من الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل أيام ودخل على أثرها المستشفى وغادر المستشفى مساء أمس.

وقال الكينج محمد منير في تصريحات صحفية أنه الآن في منزله ويواصل حاليا استكمال علاجه وخلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طرح له قبل أيام أغنية " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي " مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات .

أغنية ملامحنا لمحمد منير

وكان الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا

ومن بين ألاغاني الجديدة التي سيتم تسجيلها اغاني تلامس احاسيس الناس وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم.

محمد منير بعتذر عن حفله بالعلمين

وتعرض الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية نقل وقرر تأجيل حفله في مهرجان العلمين.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير بيانا جاء فيه: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس ويواصل حاليا استكمال علاجه.