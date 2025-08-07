فرحت بعودته لبيته.. إلهام شاهين تهنئ الكينج بشفائه

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الكينج محمد منير، على شفائه وخروجه من المستشفى.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ألف حمدلله على سلامة الكينج محمد منير الصديق الغالى جدا والفنان العظيم، فرحت بعودته لبيته و غنينا سوا أحدث أغنيه له، منير حياته كلها الموسيقى و الغناء ولاشئ فى الدنيا يسعده وينسيه أى ألم إلا فنه و موهبته العظيمه، ربنا يخليك لكل حبايبك يا منير ويعطيك الصحه ويسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل، بنحبك باكينج".

خروج محمد منير من المستشفى

وقد أعلن الفنان محمد منير، عن تعافيه وخروجه من المستشفى، واستعداده لإستكمال تسجيل باقي ألبومه.

وكتب منير عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: “بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، واطمئن كل المحبين اني بخير الحمد لله رب العالمين،‏ وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد للحفلات بإذن الله”.