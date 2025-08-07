مصطفى كامل: الكينج محمد منير بصحة جيدة ويتواجد في منزله

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الفنان الكبير محمد منير على حالته الصحية، مؤكدًا أنه في منزله وغادر المستشفى، ويتمتع بصحة جيدة بعد تعافيه.

وقال مصطفى كامل : الفنان الكبير والصديق الكينج محمد منير بخير وبصحة جيدة، وقد تحدثت معه هاتفيًا، وناقشني في أوضاع الفن، كما هنأني على موارد النقابة، وهنأته على ألبومه الجديد الذي أتمنى له فيه كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يكسر الدنيا".

أغاني الكينج محمد منير

وكان قد طرح الكينج محمد منير قبل أيام أغنية " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي " مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات

الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا

ومن بين ألاغاني الجديدة التي سيتم تسجيلها اغاني تلامس احاسيس الناس وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم.