مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 7-8-2025
تحذيرات أممية.. تصاعد وفيات الجوع وسوء التغذية يهدد أطفال غزة بكارثة إنسانية وشيكة
امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم
قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور
تحويل 1270 مدرسة فنية لمدارس "تكنولوجيا تطبيقية" و "تعليم مزدوج"
لوفتهانزا تحتفل في مطار القاهرة بـ 67 عاما على رحلاتها بمصر .. صور
لا زيادة في أسعار الأدوية .. رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة
قريباً.. انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين
أول إجراء من بدرية ضد مروجي شائعه اتهامها بقتل زوجها
فن وثقافة

مصطفى كامل: الكينج محمد منير بصحة جيدة ويتواجد في منزله

تقى الجيزاوي

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الفنان الكبير محمد منير على حالته الصحية، مؤكدًا أنه في منزله وغادر المستشفى، ويتمتع بصحة جيدة بعد تعافيه.

وقال مصطفى كامل : الفنان الكبير والصديق الكينج محمد منير بخير وبصحة جيدة، وقد تحدثت معه هاتفيًا، وناقشني في أوضاع الفن، كما هنأني على موارد النقابة، وهنأته على ألبومه الجديد الذي أتمنى له فيه كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يكسر الدنيا".

أغاني الكينج محمد منير

وكان قد طرح الكينج محمد منير قبل أيام أغنية " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي "  مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات

الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا 
ومن بين ألاغاني الجديدة التي سيتم تسجيلها اغاني تلامس احاسيس الناس وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم.

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

