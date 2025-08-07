تعافيت وغادرت المستشفى.. محمد منير يطمئن جمهوره

كشف الفنان محمد منير، عن تعافيه وخروجه من المستشفى، واستعداده لإستكمال تسجيل باقي ألبومه.

وكتب منير عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، واطمئن كل المحبين اني بخير الحمد لله رب العالمين،‏ وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد للحفلات بإذن الله".

مرض محمد منير

تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وقرر تأجيل حفله في مهرجان العلمين.



ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير بيانا جاء فيه: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس ويواصل حاليا استكمال علاجه".

وشاركت صفحة تذكرتي بوستر الحفل مع تعليق: "سيتم تأجيل حفل الكينج محمد منير والفنان رامي جمال.. مع تمنياتنا للكينج بالشفاء العاجل.. ألف سلامة للكينج محمد منير".