تامر حسني: أفتخر بتعاوني مع الكينج محمد منير في الذوق الجديد

تحدث الفنان تامر حسني عن تعاونه مع الفنان الكبير محمد منير في أغنية "الذوق الجديد" ضمن ألبومه الجديد "لينا معاد"، مؤكدًا اعتزازه بهذه التجربة.



وقال تامر، في لقاء تلفزيوني عبر قناة ON:"محمد منير أخ كبير ليا، وظهر وسند، وباخد رأيه في حاجات كتير. في بدايتي كنت بتعرض لحروب، وكان الوحيد اللي يكلمني ويدعمني، ويقولي إن ده دليل على النجاح، وإن الناس اللي متضايقة دليل إنك وصلت".



وأضاف:"أتشرف إن مشواري الفني فيه أغنية مع الكينج، لأنه قيمة كبيرة جدًا، ومبسوط إنه صدق فيا، ودايمًا يقولي إنه بيحبني وبيحب اجتهادي. الحمد لله الأغنية حبتها الناس جدًا".