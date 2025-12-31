قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
أخبار البلد

200 ألف جنيه تعويض وعقد عمل جديد لعامل أصيب أثناء تأدية واجبه

وزارة العمل
وزارة العمل

استجابت وزارة العمل لاستغاثة أحد العاملين بإحدى الشركات، والذي تم إنهاء خدمته عقب تعرضه لإصابة أثناء العمل، ما حال دون التحاقه بفرصة عمل أخرى.

وعلى الفور، وجّه  وزير العمل محمد جبران بسرعة التواصل مع العامل المذكور وإدارة الشركة المعنية، وبذل الجهود اللازمة لتسوية النزاع وديًا. وفي هذا الإطار، تم توجيه الدعوة لكلٍ من العامل وممثلي إدارة الشركة للحضور إلى مقر وزارة العمل.

وأسفرت الجهود المبذولة عن التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، تضمن صرف تعويض مالي للعامل قدره 200 ألف جنيه، مقابل مدة خدمته السابقة بالشركة، إلى جانب إبرام عقد عمل جديد لمدة ثلاث سنوات في وظيفة تتناسب مع حالته الصحية بعد الإصابة، وبما يضمن له الاستقرار الوظيفي.

كما تضمن الاتفاق تنازل العامل عن الدعاوى القضائية والشكاوى التي سبق تقديمها ضد الشركة، في إطار تسوية شاملة ترضي جميع الأطراف وتحفظ الحقوق.

وقد تقدّم كل من العامل وإدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل، مثمنين اهتمامه وحرصه على التدخل السريع وتسوية النزاع وديًا، بما يعكس دور الوزارة في دعم العمال، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين أطراف الإنتاج.

وزارة العمل وزير العمل تعويضات العمال

تسلا
نشرة المرأة والمنوعات
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
