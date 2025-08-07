بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء

طالب الفنان تامر حسني ، الدولة ووزارة التضامن بتطبيق فكرته التي نادى بها من خلال فيلمه "ريستارت"، الذي عُرض مؤخرًا بشأن علاج الفقراء بالمجان.

وكتب تامر حسني عبر “انستجرام”: "يارب الدولة تطبق فكرتي اللي ناديت بيها في الفيلم، إن شاء الله مش هيبقى في حد محتاج يتعالج ومش هيلاقي، محلولة وبجنيه واحد وبدوسة واحدة، يعني لو جالنا حتى كل يومين ادفع جنيه عشان تنقذ حياة مريض، يعني في الشهر أنت دفعت 15 جنيه، شوف هتنقذ حياة كام بني آدم هيفضلوا ليك ولعيلتك وإخواتك وولادك صدقة جارية طول العمر".

وأضاف: “يارب الدولة تطبقها، يارب وزارة التضامن تسمع فكرتي، يارب الفكرة دي توصل لأعلى جهات في مصر، منشنوا الجميع يارب خير أنا متفائل بتطبيق الفكرة دي في أسرع وقت يارب، من فيلم ريستارت”



يشارك في بطولة فيلم ريستارت، كل من: تامر حسني في بطولة الفيلم هنا الزاهد، ويضم الفيلم عددا من الفنانين، منهم باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال، رانيا منصور، وضيوف الشرف إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

