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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ألبوم لينا ميعاد لـ تامر حسني يتصدر قائمة الأكثر استماعًا على منصة أنغامي

تامر حسني
تامر حسني
أحمد إبراهيم

يواصل النجم تامر حسني، تألقه ونجاحاته حيث تصدر ألبومه الأخير "لينا ميعاد" قائمة الأكثر استماعًا على منصة أنغامي في مصر والوطن العربي.

ولم يقتصر النجاح على الألبوم ككل، بل حققت أغانيه تفوقًا كبيرًا؛ إذ جاءت أغنية "حبك لو غلطة" في المركز الأول داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي عبر تطبيق "أنغامي"، فيما تربعت "مستني إيه" على القمة عربيًا، لتؤكد قوة الألبوم وجماهيريته الضخمة.

 وتصدرت أغنية "مستني ايه" المركز الأول على "أنغامي" في عدة دول عربية، من بينها: ليبيا، الكويت، السعودية، عُمان، والبحرين، لتواصل إشعال مواقع الاستماع  ولتبرهن على الانتشار الواسع للألبوم وجماهيريته الكبيرة  منذ طرحه.

هذا الإنجاز يثبت أن تامر حسني لا يزال الرقم الأصعب في ساحة الغناء العربي، بفضل قدرته الدائمة على الابتكار وتقديم أعمال تواكب ذوق الجمهور بمختلف أجياله.

جدير بالذكر أن الألبوم يضم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

قائمة أغانى ألبوم تامر حسني 

وأما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي،  ملكة جمال الكون.

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