منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية لحمدي إسماعيل |خاص

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية للفنان حمدي إسماعيل بعد ان انتشر اخبار تفيد بتعرضه لوعكة صحية وتم نقله لإحدي المستشفيات خلال الساعات الماضية.

وقال منير مكرم فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ان الفنان حمدي إسماعيل تعرض لوعكة صحية بالفعل لكن حالته الأن مستقرة بشكل كبير .

وأضاف منير مكرم، أن الدكتور أشرف زكي يتابع الحالة الصحية للفنان حمدي إسماعيل بشكل لحظي.

الفنان حمدي إسماعيل

ويعتبر الفنان حمدي إسماعيل من الرموز الفنية البارزة في الدراما المصرية، وقدم العديد من الأدوار المميزة والختلفة لجمهوره.

ومن أبرز أعماله «العراف و مأمون وشركاه وليالي الحلمية وذئاب الجبل ونسل الاغراب والبرنس وحكيم باشا و الكتيبة 101".