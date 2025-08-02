قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لحقوق الإنسان: 25 ألف متابع لرصد انتخابات مجلس الشيوخ
رئيس الوزراء يشهد افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج
البلوجر مداهم يقر ويعترف: حشيشي وأفيوني وفيديوهاتي تجارة لكسب فلوس
تأجيل نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم ابنتيه لعرض الصلح بينهما
أول ظهور لـ هدير عبدالرزاق بعد خروجها من السجن في المحكمة الاقتصادية
سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"
إصابة 8 في تصادم سيارتين على محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة
جسم غامض يقترب من الأرض ومصدره كائنات فضائية.. ما القصة؟
مايا مرسي تدق ناقوس الخطر: تيك توك مخدر رقمي بين أيدي المراهقين
الثلاثاء.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة
البلوجر شاكر من دنجوان تيك توك لنزيل تخشيبة الحبس على ذمة التحقيقات
هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تطاول عليا | راغب علامة يوجّه رسالة مثيرة لـ نقيب الموسيقيين بعد قُبلة الحفلة

راغب علامة
راغب علامة
تقى الجيزاوي

‏علق الفنان راغب علامة مجددا على أزمته مع نقابة المهن الموسيقية فى مصر بعد حفله الأخير ، مؤكدا انه لا بوجد خلاف بينه وبين نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل وانه مستعد لزيارته اى وقت.

وكتب راغب علامة عبر حسابه على X ، "جمهوري الغالي ..
في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبه .. كان الحديث انه ليس في مصلحة احد هذا الوضع .. ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الاطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وانا بتشرف بزيارة النقابه في اي وقت وأقدر النقيب كما اقدره كشاعر وملحن ومطرب .. وواجبنا هو اسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال".

وأضاف راغب علامة، "صورتنا لازم تفضل جميله وكل الاشكاليات نعتبرها غيمة صيف وعدت بين الأخوه.. وقد كانت المكالمه بيني وبين أخي مصطفى كلها محبه وشفافيه وما يعنينا فيها ان تبقى مصر هي وجهه اساسيه لكل مبدع ودائماً هي هوليود الشرق وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس".

حلمي عبد الباقي يكشف تفاصيل أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية 

وكان أكّد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن قرارات النقابة الأخيرة، والتي شملت شطب 3 من مؤدي المهرجانات، والتحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي، وإيقاف مؤقت للمطرب راغب علامة، تأتي في إطار حماية الذوق العام والحفاظ على قيمة الفن المصري.

وقال عبد الباقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "نحن لسنا هواة جذب انتباه أو إثارة، نحن جهة مسؤولة، والدور الأساسي للنقابة هو حماية المجتمع من كل ما يخل بالأدب والفن المحترم الناس تلجأ للنقابة دائمًا حينما يظهر أي خروج عن النص، وتسأل: أين دوركم؟".

وأشار إلى أن هناك حالة من الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر من يتحدث باسم الفن، دون أن يكون عضوًا بالنقابة أو حائزًا على تصريح قانوني، ويطلق ألفاظًا ومصطلحات لا تليق، دون وعي بأن هناك قوانين تجرّم هذه الأفعال ويمكن ملاحقتهم من خلال النيابة العامة أو مباحث الإنترنت.

وأضاف: "نحن نتعرض للهجوم أحيانًا بسبب أفعال من أشخاص لا علاقة لهم بالنقابة، ومع ذلك، نُحاسب عليهم اجتماعيًا بعض هؤلاء يمتلكون تصاريح مؤقتة، وإذا خالفوا شروطها يتم سحبها فورًا حسب حجم التجاوز، فنحن أمام مسؤولية حقيقية تجاه المجتمع".

وتابع: "طلبنا مرارًا الالتزام بالكلمة النظيفة والأداء اللائق، لكن بعض المؤدين يصرّون على استخدام ألفاظ غريبة وغير لائقة، وكأن هذا هو الشكل الطبيعي للغناء، في حين أن ذلك يشوه صورة الفن أمام الأجيال الجديدة".

وأكد عبد الباقي أن الفن ليس مجرد تسلية، بل وسيلة للتثقيف والتأثير الإيجابي، والفوضى الحالية تهدد قيم المجتمع من الداخل، مضيفًا: "نحن نعيش غزواً فنياً مشوهاً لا بد من وقفه بحزم".

حلمي عبد الباقى: راغب علامة لم يمنع من الغناء 

وفيما يخص قرار النقابة بشأن راغب علامة، أوضح عبد الباقي أن القرار لم يكن منعًا دائمًا، بل مجرد إيقاف مؤقت لحين مثوله أمام النقابة، قائلاً: "كل الفنانين متساوون أمام النقابة، ولا استثناءات احترامنا الكبير للفنان راغب لا يمنعنا من تطبيق النظام على الجميع".

وأشاد عبد الباقي بقرار النقيب مصطفى كامل في هذا السياق، وكتب منشورًا عبر حسابه الرسمي لدعمه، قائلًا: "تحية لهذا القرار الجريء الذي يؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأننا لسنا نقابة المجاملات، بل نقابة تحمي الفن وتحترم قواعده".

وختم قائلًا: "من يلتزم مرحّب به، ومن لا يلتزم، فمكانه ليس بيننا. هذا الموقف أوضحناه مرارًا، وسنظل ثابتين عليه، لأننا نؤمن أن الفن الحقيقي هو جزء من الأمن القومي والثقافي لمصر.

راغب علامة مصطفي كامل نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

البلوجر شاكر محظور

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الفرق بين نظام البكالوريا والنظام التقليدي للثانوية العامة.. تفاصيل

الهام ابو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: انزل .. شارك

حسام الغمري

حسام الغمري: التظاهر أمام السفارات بالخارج مخطط أوسع تقوده جهات معروفة

بالصور

سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"

سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد