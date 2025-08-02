تطاول عليا | راغب علامة يوجّه رسالة مثيرة لـ نقيب الموسيقيين بعد قُبلة الحفلة

‏علق الفنان راغب علامة مجددا على أزمته مع نقابة المهن الموسيقية فى مصر بعد حفله الأخير ، مؤكدا انه لا بوجد خلاف بينه وبين نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل وانه مستعد لزيارته اى وقت.

وكتب راغب علامة عبر حسابه على X ، "جمهوري الغالي ..

في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبه .. كان الحديث انه ليس في مصلحة احد هذا الوضع .. ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الاطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وانا بتشرف بزيارة النقابه في اي وقت وأقدر النقيب كما اقدره كشاعر وملحن ومطرب .. وواجبنا هو اسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال".

وأضاف راغب علامة، "صورتنا لازم تفضل جميله وكل الاشكاليات نعتبرها غيمة صيف وعدت بين الأخوه.. وقد كانت المكالمه بيني وبين أخي مصطفى كلها محبه وشفافيه وما يعنينا فيها ان تبقى مصر هي وجهه اساسيه لكل مبدع ودائماً هي هوليود الشرق وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس".

حلمي عبد الباقي يكشف تفاصيل أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية

وكان أكّد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن قرارات النقابة الأخيرة، والتي شملت شطب 3 من مؤدي المهرجانات، والتحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي، وإيقاف مؤقت للمطرب راغب علامة، تأتي في إطار حماية الذوق العام والحفاظ على قيمة الفن المصري.

وقال عبد الباقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "نحن لسنا هواة جذب انتباه أو إثارة، نحن جهة مسؤولة، والدور الأساسي للنقابة هو حماية المجتمع من كل ما يخل بالأدب والفن المحترم الناس تلجأ للنقابة دائمًا حينما يظهر أي خروج عن النص، وتسأل: أين دوركم؟".

وأشار إلى أن هناك حالة من الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر من يتحدث باسم الفن، دون أن يكون عضوًا بالنقابة أو حائزًا على تصريح قانوني، ويطلق ألفاظًا ومصطلحات لا تليق، دون وعي بأن هناك قوانين تجرّم هذه الأفعال ويمكن ملاحقتهم من خلال النيابة العامة أو مباحث الإنترنت.

وأضاف: "نحن نتعرض للهجوم أحيانًا بسبب أفعال من أشخاص لا علاقة لهم بالنقابة، ومع ذلك، نُحاسب عليهم اجتماعيًا بعض هؤلاء يمتلكون تصاريح مؤقتة، وإذا خالفوا شروطها يتم سحبها فورًا حسب حجم التجاوز، فنحن أمام مسؤولية حقيقية تجاه المجتمع".

وتابع: "طلبنا مرارًا الالتزام بالكلمة النظيفة والأداء اللائق، لكن بعض المؤدين يصرّون على استخدام ألفاظ غريبة وغير لائقة، وكأن هذا هو الشكل الطبيعي للغناء، في حين أن ذلك يشوه صورة الفن أمام الأجيال الجديدة".

وأكد عبد الباقي أن الفن ليس مجرد تسلية، بل وسيلة للتثقيف والتأثير الإيجابي، والفوضى الحالية تهدد قيم المجتمع من الداخل، مضيفًا: "نحن نعيش غزواً فنياً مشوهاً لا بد من وقفه بحزم".

حلمي عبد الباقى: راغب علامة لم يمنع من الغناء

وفيما يخص قرار النقابة بشأن راغب علامة، أوضح عبد الباقي أن القرار لم يكن منعًا دائمًا، بل مجرد إيقاف مؤقت لحين مثوله أمام النقابة، قائلاً: "كل الفنانين متساوون أمام النقابة، ولا استثناءات احترامنا الكبير للفنان راغب لا يمنعنا من تطبيق النظام على الجميع".

وأشاد عبد الباقي بقرار النقيب مصطفى كامل في هذا السياق، وكتب منشورًا عبر حسابه الرسمي لدعمه، قائلًا: "تحية لهذا القرار الجريء الذي يؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأننا لسنا نقابة المجاملات، بل نقابة تحمي الفن وتحترم قواعده".

وختم قائلًا: "من يلتزم مرحّب به، ومن لا يلتزم، فمكانه ليس بيننا. هذا الموقف أوضحناه مرارًا، وسنظل ثابتين عليه، لأننا نؤمن أن الفن الحقيقي هو جزء من الأمن القومي والثقافي لمصر.