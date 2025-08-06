تامر حسني يوجه رسالة دعم إلى محمد صبحي بعد تعرضه لوعكة صحية

حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة دعم إلى الفنان القدير محمد صبحي، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.



ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" رسالة قصيرة جاء فيها:"النجم المحترم العظيم، ألف سلامة عليك.. يا رب تقوم بألف سلامة."

تصدر الفنان محمد صبحي، تريند جوجل بعد تعرض أمس إلى أزمة صحية شديدة، دخل على آثرها المستشفى وتحديدا العناية المركزة بعد إصابة بحالة إغماء أسفر عن نقلة المستشفى.

وكشفت مصادر مقربة، من الفنان محمد صبحي عن أنه لايزال فى المستشفى، ولكن حالته مساقرة حاليا ، ومن المقرر ان يغادر المستشفى اليوم أو غدا على الأرجح.