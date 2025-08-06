اضطراب فى الوعي.. موعد خروج محمد صبحي من المستشفى بعد أزمته الأخيرة

تصدر الفنان محمد صبحي، تريند جوجل بعد تعرض أمس إلى أزمة صحية شديدة، دخل على آثرها المستشفى وتحديدا العناية المركزة بعد إصابة بحالة إغماء أسفر عن نقلة المستشفى.

وكشفت مصادر مقربة، من الفنان محمد صبحي عن أنه لايزال فى المستشفى، ولكن حالته مساقرة حاليا ، ومن المقرر ان يغادر المستشفى اليوم أو غدا على الأرجح.

أشرف زكي يكشف تفاصيل حالة محمد صبحي

وقد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر التفاصيل للحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة، ويقوم بعمل بعض الإجراءات والفحوصات داخل المستشفى.

وقال زكي في بيان له، إنه يطمئن جمهور النجم الكبير مؤكداً انه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مشيراً إلى ان الفنان محمد صبحي سوف يعود إلى منزله خلال وقت قصير.

شقيق محمد صبحي يطمأن الجمهور

بينما طمأن مجدي صبحي، شقيق الفنان الكبير محمد صبحي، جمهور الأخير على حالته الصحية، بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

ونشر مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه:“شكرًا لكل من اتصل للاطمئنان على أخي الأكبر، الفنان الكبير المحترم الأستاذ محمد صبحي.. وأقول لكم: الحمد لله هو بخير، ويُجري بعض الفحوصات الطبية.”

رسائل دعم للفنان محمد صبحي

بينما كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.

وأضافت مفيدة شيحة ، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفنان محمد صبحي يجري حاليا بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وهذه الأزمة الصحية بسبب الإجهاد الشديد، متابعة أن :"الف سلامة عليك يا نجم يا عظيم وفحوصات تعملها وتطلع من المستشفى".

ووجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة للفنان محمد صبحي، قائلة :"سلامتك ألف سلامة وترجع بألف سلامة ونشوفك منور الفن والمسرح".

بينما أكد الإعلامي تامر أمين، أن الفنان محمد صبحي، مختلف وأراد أن يكون مختلفا، وأن يقدم فن به إبداع، وقرر أن يكون هذا الفن رسالة بها بعد اجتماعي وأخلاقي وتربوي.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الفنان محمد صبحي، خلال مسيرته الفنية، قام بمسيرة كما يريدها بشخصه، وأستطاع أن يقرر أن يكون صاحب رسالة.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن الفنان محمد صبحي اختار أن يقوم بعمل أعمال بها قيمة وتربية وتعليم، وتاريخ وجغرافيا، ويليق بذوق الجمهور المصري.

بينما شهد الوسط الفني حالة من القلق بعد مرور الفنان الكبير محمد صبحي بوعكة صحية، الأمر الذي دفع عددًا من نجوم الفن إلى التعبير عن دعمهم الكامل وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وكان في مقدمة المتضامنين الفنان صبري فواز، الذي عبّر عن مشاعره برسالة قصيرة ومعبّرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث شارك صورة للفنان محمد صبحي، وعلّق قائلاً:"سلامتك يا أستاذ صبحي."