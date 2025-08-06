قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلات الأسرى: توسيع القتال في غزة استكمالا لفشل لم نشهد خلاله نصرا ولا نهوضا طوال قرن من الزمان
الرئيس السيسي: علاقات مصر طيبة مع الأشقاء العرب وضرورة تجاوز الخلافات لوحدة الصف
الرئيس السيسي: فقدنا 8 مليارات دولار عائد مباشر لقناة السويس نتيجة ظروف المنطقة
الرئيس السيسي: مصر تواصل العمل لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة
الرئيس السيسي: ما يجري في غزة ليس صراعًا بل جريمة ممنهجة| وخبير: يعد رسالة حازمة للمجتمع الدولي
الرئيس السيسي: لا يوجد مشكلات بالسلع الغذائية
مفيش دولة تقدر تهزم شعبها.. السيسي يوجه رسائل قوية للمواطنين.. فيديو
خلافات مالية تهدد صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية المصرية
الهلال الأحمر: مصر سيرت 1000 شاحنة بإجمالي 14.5 ألف طن مساعدات في 10 أيام
متهم جديد .. القبض على البلوجر بيتر تاتو بتهمة نشر الفجور
الرئيس السيسي: مواقع التواصل الاجتماعي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اضطراب فى الوعي.. موعد خروج محمد صبحي من المستشفى بعد أزمته الأخيرة

محمد صبحي
محمد صبحي
أحمد إبراهيم

تصدر الفنان محمد صبحي، تريند جوجل بعد تعرض أمس إلى أزمة صحية شديدة، دخل على آثرها المستشفى وتحديدا العناية المركزة بعد إصابة بحالة إغماء أسفر عن نقلة المستشفى. 

وكشفت مصادر مقربة، من الفنان محمد صبحي عن أنه لايزال فى المستشفى، ولكن حالته مساقرة حاليا ، ومن المقرر ان يغادر المستشفى اليوم أو غدا على الأرجح. 

محافظ بورسعيد الفنان محمد صبحي منارة فنية ثقافية تستحق التقدير| شاهد
 

أشرف زكي يكشف تفاصيل حالة محمد صبحي

وقد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر التفاصيل للحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة، ويقوم بعمل بعض الإجراءات والفحوصات داخل المستشفى.

وقال زكي في بيان له، إنه يطمئن جمهور النجم الكبير مؤكداً انه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مشيراً إلى ان الفنان محمد صبحي سوف يعود إلى منزله خلال وقت قصير.

شقيق محمد صبحي يطمأن الجمهور

بينما طمأن مجدي صبحي، شقيق الفنان الكبير محمد صبحي، جمهور الأخير على حالته الصحية، بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

ونشر مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه:“شكرًا لكل من اتصل للاطمئنان على أخي الأكبر، الفنان الكبير المحترم الأستاذ محمد صبحي.. وأقول لكم: الحمد لله هو بخير، ويُجري بعض الفحوصات الطبية.”

الفنان محمد صبحي بورسعيد تمثل رمزا للنضال الوطني

رسائل دعم للفنان محمد صبحي 

بينما كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي. 

وأضافت مفيدة شيحة ، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفنان محمد صبحي يجري حاليا بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وهذه الأزمة الصحية بسبب الإجهاد الشديد، متابعة أن :"الف سلامة عليك يا نجم يا عظيم وفحوصات تعملها وتطلع من المستشفى".

ووجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة للفنان محمد صبحي، قائلة :"سلامتك ألف سلامة وترجع بألف سلامة ونشوفك منور الفن والمسرح".

الفنان محمد صبحي يشارك في تكريم أوائل الثانوية العامة

بينما أكد الإعلامي تامر أمين، أن الفنان محمد صبحي، مختلف وأراد أن يكون مختلفا، وأن يقدم فن به إبداع، وقرر أن يكون هذا الفن رسالة بها بعد اجتماعي وأخلاقي وتربوي.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الفنان محمد صبحي، خلال مسيرته الفنية، قام بمسيرة كما يريدها بشخصه، وأستطاع أن يقرر أن يكون صاحب رسالة.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن الفنان محمد صبحي اختار أن يقوم بعمل أعمال بها قيمة وتربية وتعليم، وتاريخ وجغرافيا، ويليق بذوق الجمهور المصري. 

محمد صبحي و

بينما شهد الوسط الفني حالة من القلق بعد مرور الفنان الكبير محمد صبحي  بوعكة صحية، الأمر الذي دفع عددًا من نجوم الفن إلى التعبير عن دعمهم الكامل وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وكان في مقدمة المتضامنين الفنان صبري فواز، الذي عبّر عن مشاعره برسالة قصيرة ومعبّرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث شارك صورة للفنان محمد صبحي، وعلّق قائلاً:"سلامتك يا أستاذ صبحي."

محمد صبحي الفنان محمد صبحي أعمال محمد صبحي أفلام محمد صبحي أزمة محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

صحة القليوبية: تقديم 2 مليون خدمة طبية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

سياحة بني سويف

تنشيط السياحة.. بني سويف تستقبل فوج ألماني والسائحين في جولة بالكورنيش

تهنئة الدكتور صفاء الشريف على تجديد الثقة

تجديد الثقة في صفاء الشريف وكيلاً لوزارة الشباب بالإسكندرية للمرة السابعة

بالصور

كارثة في كوبك اليومي.. مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء

كارثة في كوبك اليومي: مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء!
كارثة في كوبك اليومي: مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء!
كارثة في كوبك اليومي: مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء!

الصين تتدخل لكبح جماح "حرب الأسعار" في سوق السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

محمد صبحي و"اضطراب الوعي" .. ماذا تقول المعلومات الرسمية؟

محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟
محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟
محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟

أكلات على المائدة.. كوارث في الجسد

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد
أكلات على المائدة..كوارث في الجسد
أكلات على المائدة..كوارث في الجسد

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد