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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل حفل حمزة نمرة فى الساحل الشمالى

حمزة نمرة
حمزة نمرة
أحمد إبراهيم

أعلن الفنان حمزة نمرة عن حفله الجديد، المقرر أن يقام فى الساحل الشمالي وتحديدا بالمسرح الروماني بمارينا 1 وذلك يوم الخميس المقبل.

ويقدم حمزة نمرة عددا من الأغاني التى تنال اعجاب جمهوره فى الساحل الشمالي سواء كانت قديمة او حديثة.

ألبوم حمزة نمرة “قرار شخصي”

كان الفنان حمزة نمرة، قد أطلق الدفعة الثانية من ألبومه الجديد "قرار شخصي"، التي تتضمن "شيل الشيلة" و"يا سهرانين" و"اتخمينا"، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم الجديد ثلاثة عشر أغنية، قرر حمزة طرحها على أربعة مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية في الدفعة الأخيرة، وعقب الدفعة الثانية من الألبوم تصدر تريندات السوشيال ميديا على مدار أسبوع متواصل مع الحفاظ على المراكز الأولى في معدلات الاستماع على مختلف المنصات الرقمية، لأغنيات "عزيز عيني" و"شمس وهوا" و"كله على الله" التي صدرت في نفس اليوم والتوقيت الأسبوع الماضي.

وضمت الدفعة الثانية أغنية "اتخمينا" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري. بجانب أغنية "يا سهرانين" من كلمات محمد شافعي وألحان حمزة بمشاركة أندريه مينا وتوزيع خالد عصام، إضافة للأغنية الثالثة "شيل الشيلة" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدي وتوزيع أندريه مينا.

وأطلق حمزة بذلك ست أغنيات من أصل ثلاثة عشر يضمها الألبوم ومن المقرر صدورها في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل والذي يليه، في تجربة وعادة تسويقية برمجها حمزة نمرة مع جمهوره منذ الألبوم السابق "رايق"، الذي أصدره أيضا تدريجيا بواقع أغنيتين أسبوعيا، وتصدرت أغانيه تريندات السوشيال ميديا منذ صدورها، من بينها "رياح الحياة" و"لعله خير" و"ياسفينة.

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