تفضل دايما منور قلوبنا.. يسرا تتمنى الشفاء العاجل لـ محمد منير

حرصت الفنانة يسرا، على تقديم أمنياتها بالشفاء للفنان محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي على انستجرام: “بتمنى من قلبي الشفاء العاجل للكينج محمد منير، ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك بالسلامة وتفضل دايما منور قلوبنا بفنك وصوتك وتاريخك العظيم”.

يسرا على انستجرام

وتعافى الكينج محمد منير من الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل أيام ودخل على أثرها المستشفى وغادر المستشفى مساء أمس.

وقال الكينج محمد منير في تصريحات صحفية إنه الآن في منزله ويواصل حاليا استكمال علاجه وخلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طرح له قبل أيام أغنية " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي " مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات .

أغنية ملامحنا لمحمد منير

وكان محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا

ومن بين ألاغاني الجديدة التي سيتم تسجيلها اغاني تلامس احاسيس الناس وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم.

محمد منير بعتذر عن حفله بالعلمين

وتعرض الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية نقل وقرر تأجيل حفله في مهرجان العلمين.