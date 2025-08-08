قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو يعلن موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة سيطرة الجيش على غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
معركة القرار في تل أبيب.. زامير يتحدى نتنياهو ويرفض الاحتلال الكامل لـ غزة
سعر الذهب اليوم 8-8-2025
بدءًا من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
قمة الكفر.. نسرين طافش ترد على منتقدي أدائها للعمرة
أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس
واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم.. تامر عاشور يخطف الأنظار في حفل مهرجان العلمين

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثالثة. 

ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر شاشة قناة الحياة من العلمين. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور -عبر موقع تذكرتي- بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (800 جنيه مصري، 1500 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 75000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 150000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»). 



يأتي حفل تامر عاشور، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، ليكون الخامس بعد 4 حفلات جماهيرية ناجحة، حملت جميعها شعار كامل العدد، بداية من حفل الفنانة أنغام يوم 18 يوليو، التي افتتحت به فعاليات المهرجان، ثم حفل الفنان تامر حسني والمطرب الشامي، يوم 25 يوليو.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لبعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

البلوجر مداهم

بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"

الأنبا إرميا

الآلام في حياة القديسة مريم| عظة الأنبا إرميا بكنيسة العذراء بشبين الكوم

محمد جبران وزير العمل

جبران: غرامات مضاعفة على صاحب العمل في هذه الحالة.. وإلزام المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات

المشاركون في الجلسة

القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

