اليوم.. تامر عاشور يخطف الأنظار في حفل مهرجان العلمين

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثالثة.

ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر شاشة قناة الحياة من العلمين.

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور -عبر موقع تذكرتي- بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (800 جنيه مصري، 1500 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 75000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 150000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).





يأتي حفل تامر عاشور، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، ليكون الخامس بعد 4 حفلات جماهيرية ناجحة، حملت جميعها شعار كامل العدد، بداية من حفل الفنانة أنغام يوم 18 يوليو، التي افتتحت به فعاليات المهرجان، ثم حفل الفنان تامر حسني والمطرب الشامي، يوم 25 يوليو.