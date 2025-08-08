الوردي لايق عليكِ.. بشرى تتألق بأنوثة وعفوية

لفتت الفنانة بشرى الأنظار بإطلالة أنيقة وناعمة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث بدت عفويتها وروحها المرحة واضحة في الصور التي شاركتها مع متابعيها.



وظهرت بشرى بفستان كت قصير باللون الوردي الفاتح، يتميز بتصميمه البسيط والراقي، ما أضفى عليها لمسة من الأنوثة وخفة الحركة.

الإطلالة نالت إعجاب جمهورها، الذي أشاد بخياراتها الأنيقة وتناسق مظهرها مع أجواء الصيف



وتألقت بشرى، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا ملون كشف عن جمالها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز بشرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.