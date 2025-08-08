نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

لايعرف الكثير من الأشخاص أن الفلفل الأخضر قادر على علاج البشرة والجروح وتحسين صحة الفم.



ووفقا لما جاء في موقع tipshealthline نعرض لكم فوائد الفلفل الأخضر.

الفلفل الأخضر يحسن صحة الفم

تحتاج عظامنا وأسناننا إلى الكالسيوم للحفاظ على صحتها ويوفر عصير الفلفل الأخضر كمية وفيرة من الكالسيوم المفيد لصحة الفم.

فوائد الفلفل الأخضر للبشرة

شرب عصير الفلفل الأخضر بانتظام يُفيد بشرتك فالمحتوى الغذائي في العصير يُساعد على تكوين الكولاجين في البشرة، مما يُحافظ على نضارتها وصحتها.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، اللذين يعملان معًا ضد أضرار الأكسدة التي تُسببها الجذور الحرة كما يحتوي عصير الفلفل الأخضر على مغذيات نباتية يُمكن استخدامها لعلاج البثور وحب الشباب والطفح الجلدي والتهابات الجلد الأخرى.

فوائد الفلفل الأخضر لعلاج الجروح

يُشكّل فيتامينا هـ و سي في عصير الفلفل الأخضر مزيجًا مثاليًا يُساعد الجسم على التئام الجروح كما يُساعد فيتامين سي على تكوين الكولاجين، وهو مُكوّن أساسي لصحة الأوعية الدموية.