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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان ملون.. بشرى تخطف الأنظار بلوك جديد

\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
رنا عصمت

نشرت الفنانة بشرى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة بشرى..

وتألقت بشرى، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا ملون كشف عن جمالها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز بشرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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بفستان ملون بشرى تخطف الانظار بلوك جديد بشرى صور بشرى

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بفستان ملون.. بشرى تخطف الأنظار بلوك جديد

\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
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