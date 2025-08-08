موعد طرح فيلم الهنا اللي أنا فيه عبر المنصات

أعلنت منصة "يانغو بلاي"، عن انطلاق عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" على التطبيق ابتداءً من 14 أغسطس.

الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد مرعي و ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي. الفيلم من إنتاج شركة “نيو سنشري برودكشن”.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.

تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

وتقدم دينا الشربيني وياسمين رئيس أداءً لافتًا بدوري زوجتي الدكتور أحمد، حيث تتصاعد بينهما مشاعر العداء والتوتر في سياق الفيلم، على الرغم من أن العلاقة الحقيقية بين النجمتين خارج التصوير يسودها الود والصداقة العميقة، ما يضيف إلى الفيلم طاقة خاصة تنعكس في أداء مشحون بالتحدي والانسجام في آنٍ واحد.

ويُضفي على الفيلم طابعاً موسيقيًا خاصاً من خلال أغنية "قلب قلبي" التي حققت نجاحًا لافتًا واقتربت من ٩ ملايين مشاهدة. الأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.