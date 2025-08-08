قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
موعد طرح فيلم الهنا اللي أنا فيه عبر المنصات

أعلنت منصة "يانغو بلاي"، عن انطلاق عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" على التطبيق ابتداءً من 14 أغسطس.

 الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد مرعي و ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي. الفيلم من إنتاج شركة “نيو سنشري برودكشن”.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. 

تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

وتقدم دينا الشربيني وياسمين رئيس أداءً لافتًا بدوري زوجتي الدكتور أحمد، حيث تتصاعد بينهما مشاعر العداء والتوتر في سياق الفيلم، على الرغم من أن العلاقة الحقيقية بين النجمتين خارج التصوير يسودها الود والصداقة العميقة، ما يضيف إلى الفيلم طاقة خاصة تنعكس في أداء مشحون بالتحدي والانسجام في آنٍ واحد.

ويُضفي على الفيلم طابعاً موسيقيًا خاصاً من خلال أغنية "قلب قلبي"  التي حققت نجاحًا لافتًا واقتربت من ٩ ملايين مشاهدة. الأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى. 

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

