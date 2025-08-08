قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنشطة في الخيالة والأسمرات.. الثقافة تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

مشروع "جودة حياة"
مشروع "جودة حياة"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن مشروع "جودة حياة" بالمناطق الجديدة الآمنة، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ قيم التنوير، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهدت روضة السيدة زينب مجموعة من الفعاليات التي نفذها فنانو قصر ثقافة 25 يناير، وتضمنت ورشة عمل لتصميم أقنعة باستخدام الفوم الملون، وورشة تشكيل بالصلصال، إلى جانب ورشة للرسم على الوجوه.

وفي المركز الثقافي بمنطقة حدائق أكتوبر، ألقت الباحثة أمل جبريل محاضرة تناولت فيها دور مجلسي الشعب والشيوخ، كما قدمت الحصة الدورية لمحو الأمية.

وقدمت فاطمة محسن لقاء عن ترسيخ القيم، تناولت خلاله ضرورة الابتعاد عن الصفات السلبية مثل التنمر والسخرية، والتحلي بالقيم الحميدة مثل التعاون والمؤاخاة والصبر.

كما نفذت مجموعة من الورش الفنية، منها ورشة مشغولات من إعادة تدوير الخامات لصنع حافظة نقود، وورشة حُلي من الخرز المغزول بالخيوط الملونة، وورشة فنون تشكيلية لرسم ملامح من الطبيعة.

واحتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، أقام المركز الثقافي بالخيالة مجلة حائط بعنوان "قناة السويس.. بوابة مصر للمستقبل"، تضمنت معلومات عن تاريخ القناة القديمة، وأسباب حفر القناة الجديدة، والنتائج الاقتصادية المترتبة على المشروع. كما أقيمت ورشة لتصنيع الحلي من الخرز، وورشة للرسم على الوجوه لإسعاد الأطفال المشاركين.

وفي السياق نفذ فنانو قصر الطفل بجاردن سيتي عددا من الورش بمكتبة مصر الجديدة العامة في حي الأسمرات، وتضمنت حوارا أدارته عبير شلتوت مدير القصر حول الأهمية السياسية والاقتصادية لقناة السويس، بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة.

كما أُقيمت ورشة لتشكيل زهور باستخدام الفوم الملون، وأخرى لتلوين جدارية برسومات متنوعة بهدف تنمية مهارات الإبداع لدى الأطفال، بالإضافة إلى ورشة حُلي باستخدام سلاسل ذهبية اللون ودلايات معدنية.

أقيمت الفعاليات ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، برئاسة الدكتورة جيهان حسن، وبرنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وفي إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء، وغرس قيم الإبداع والمعرفة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة جودة حياة وزارة الثقافة الهادفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

ارشيفية

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

إطلاق مسابقة صيفك رقمي ومبادرة ابدأ مشروعك لتأهيل طلاب المدارس في التكنولوجيا وريادة الأعمال

الأنبا عمانوئيل عياد

مطران إببارشية طيبة يهنئ مدير أمن الأقصر بتجديد الثقة

الأنبا إرميا

الآلام في حياة القديسة مريم| عظة الأنبا إرميا بكنيسة العذراء بشبين الكوم

بالصور

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فورد رينجر تسير رغم تغطيتها بـ 1300 رطل من الطين

فورد
فورد
فورد

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد