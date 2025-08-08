أنشطة في الخيالة والأسمرات.. الثقافة تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن مشروع "جودة حياة" بالمناطق الجديدة الآمنة، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ قيم التنوير، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهدت روضة السيدة زينب مجموعة من الفعاليات التي نفذها فنانو قصر ثقافة 25 يناير، وتضمنت ورشة عمل لتصميم أقنعة باستخدام الفوم الملون، وورشة تشكيل بالصلصال، إلى جانب ورشة للرسم على الوجوه.

وفي المركز الثقافي بمنطقة حدائق أكتوبر، ألقت الباحثة أمل جبريل محاضرة تناولت فيها دور مجلسي الشعب والشيوخ، كما قدمت الحصة الدورية لمحو الأمية.

وقدمت فاطمة محسن لقاء عن ترسيخ القيم، تناولت خلاله ضرورة الابتعاد عن الصفات السلبية مثل التنمر والسخرية، والتحلي بالقيم الحميدة مثل التعاون والمؤاخاة والصبر.

كما نفذت مجموعة من الورش الفنية، منها ورشة مشغولات من إعادة تدوير الخامات لصنع حافظة نقود، وورشة حُلي من الخرز المغزول بالخيوط الملونة، وورشة فنون تشكيلية لرسم ملامح من الطبيعة.

واحتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، أقام المركز الثقافي بالخيالة مجلة حائط بعنوان "قناة السويس.. بوابة مصر للمستقبل"، تضمنت معلومات عن تاريخ القناة القديمة، وأسباب حفر القناة الجديدة، والنتائج الاقتصادية المترتبة على المشروع. كما أقيمت ورشة لتصنيع الحلي من الخرز، وورشة للرسم على الوجوه لإسعاد الأطفال المشاركين.

وفي السياق نفذ فنانو قصر الطفل بجاردن سيتي عددا من الورش بمكتبة مصر الجديدة العامة في حي الأسمرات، وتضمنت حوارا أدارته عبير شلتوت مدير القصر حول الأهمية السياسية والاقتصادية لقناة السويس، بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة.

كما أُقيمت ورشة لتشكيل زهور باستخدام الفوم الملون، وأخرى لتلوين جدارية برسومات متنوعة بهدف تنمية مهارات الإبداع لدى الأطفال، بالإضافة إلى ورشة حُلي باستخدام سلاسل ذهبية اللون ودلايات معدنية.

أقيمت الفعاليات ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، برئاسة الدكتورة جيهان حسن، وبرنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وفي إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء، وغرس قيم الإبداع والمعرفة.