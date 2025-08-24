تسبب سرطان المريء.. لا تأكلوا الرنجة النيئة أو مجهولة المصدر

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الرنجة.

وقالت سماح في منشورات " خلي بالكم من الرنجة لابد أن تتعامل حراريا بشكل جيد جدا خصوصا منطقة البطن بمافيها البطارخ لان فيه دودة خطيرة اسمها انيساكس سمبلكس بتكون موجودة في معظم الرنجة في حالة عدم تسخينها جيدا .

او تم اكل الرنجة قبل التنظيف .



في حالة عدم التخلص من الدودة يكون لها القدرة علي اختراق المريء في الإنسان وتسبب سرطان المريء

وطبعا قد تؤدي للوفاة

واحيانا تسبب صدمات عصبية في الصغار نتيجة تأثيرها علي بعض النهايات العصبية للخلايا.



وحذرت سماح من شراء رنجة مجهولة المصدر او غير صالحة يكون الجسم متهالك لا يوجد لمعان علي الجلد والجلد غير متماسك

انفجار البطن وظهور جزء من شوك السمك

ريحة متعفنه ووجود مياه مدممة فيها

في هذه الحالة لا تؤكل ويجب معاملة الرنجة السليمة حراريا بشكل محترم

الوقاية

- عدم أكل السمك أو الحبار النيء أو غير المطبوخ جيدًا.

- عند طهى المأكولات البحرية يجب ان لا تقل درجه الحراره عن 63 درجة مئوية.

- التجميد عند -4 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية) أو أقل لمدة 7 أيام.

أو

عند -31 درجة فهرنهايت (-35 درجة مئوية) أو أقل حتى تصبح صلبة ، وتخزينها عند -31 درجة فهرنهايت (-35 درجة مئوية) أو أقل لمدة 15 ساعة .

أو

عند -31 درجة فهرنهايت (-35 درجة مئوية) أو أقل حتى تصبح صلبة وتخزينها عند -4 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية) أو أقل لمدة 24 ساعة.