أسعار الخضروات والفاكهة في العبور الإثنين 25 أغسطس 2025

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 في سوق العبور للجملة وسط وفرة المعروض واستقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة.





‏أسعار الخضروات

‏سعر الطماطم من 3:50 إلي 5 جنيهات

سعر البطاطس من 6 الي 13 جنيها

سعر البصل الأحمر من 6 الي 9 جنيهات

سعر البصل الأبيض من 6 الي 12 جنيها

سعر الكوسه من 12 الي 22 جنيها

سعر الباذنجان من 5الي 9 جنيهات

سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيهات

سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيهات

سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيها

سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيها





سعر الفاكهه اليوم :

سعر التفاح المصري من 20 الي 40 جنيه للكيلو

سعر الكنتالوب من 5 الي 8 جنيه للكيلو

سعر البرتقال الصيفي من 25 الي 30 للكيلو

سعر الليمون البلدي من 5 الي 15 جنيه للكيلو

سعر العنب البناتي من 18 الي 25 جنيه للكيلو

سعر العنب الأسود من 14 الي 28 جنيه للكيلو

سعر الجوافه من 14 الي 25 جنيه للكيلو

سعر الرمان من 15 الي 20 جنيه للكيلو

سعر الموز البلدي من 15 الي 27 للكيلو



‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة.

‏بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 ‏جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع.