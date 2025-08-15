قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 15-8-2025

محمد يحيي

يستمر استقرار اسعار الخضروات والفاكهة مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ علي مستوي سوق العبور للجملة. 

سعر الخضار اليوم

وسجلت اسعار الخضروات ثباتا في الساعات الأولي من صباح اليوم لتشمل بذلك كافة الأصناف، حيث 

سعر الطماطم والبطاطس

سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات والبطاطس 9.5 جنيه والبصل الأبيض 12 جنيه والأحمر 9 جنيهات و الكوسة بقيمة 22 جنيها للكيلو والجزر بـ13 جنيها و الفاصوليا بـ 60 جنيها للكيلو. 

الباذنجان والفلفل

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه و الرومي 5 جنيهات والأبيض 5.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي8 جنيهات و الحامي 7 جنيهات و الألوان بـ 23 جنيها .

الملوخية والبامية

وصل سعر كيلو البامية إلى 33 جنيها والملوخية 5 جنيهات والخيار 12 جنيها و القلقاس 15 جنيها للكيلو والبطاطا 11 جنيه والثوم 60 جنيه واللفت 6 جنيهات و البنجر 8 جنيهات.

سعر الزيتون

بلغ سعر كيلو الزيتون التفاحي 60 جنيها و البيكول ومنزيل بـ45 جنيها والعزيزي لكويد 60 جنيها و دولسي وعاص بـ45 جنيها والعجيزي و الشملالي بـ 45 جنيها و القرنبيط بـ5.5 جنيه للواحدة و الكرنب بـ 5 جنيهات للواحدة و البروكلي 30 جنيها .

سعر الفاكهة اليوم

واستقر سعر اصناف الفاكهة اليوم حيث 

البرتقال والليمون 

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي 37 جنيها و الجريب فروت 25 جنيها و الليمون البلدي نحو 20 جنيها و الليمون الأضاليا نحو 9 جنيهات.

سعر العنب اليوم

بلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر أو الأحمر نحو 25 جنيها و العنب الكرمسن 35 جنيها والرومي الأحمر 22 جنيها  والتفاح المصري 36 جنيها و التفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه. 

سعر البلح

بلغ سعر كيلو البلح الرملي 25 جنيها والسلمي 35 جنيها والبارحي بـ45 جنيه والسيوي 70 جنيها و التين البرشومي 25 جنيها و الجوافة 28 جنيها و الرومان 20 جنيها والكانتلوب 8 جنيهات. 

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو العويس 65 جنيها و الهندي أو التيمور نحو 35 جنيها و البلدي و الدبشة نحو 25 جنيها و الفونس بـ25 جنيها و الفص بـ80 جنيها و الصديقة بـ38 جنيه و الجولك بـ38 جنيها والسكري بـ35 جنيها و بيض العجل أو السنارة بـ25 جنيها و التومي و فجر كيلان و الكنت و الكيت والنعومي بـ 35 و 40 جنيها. 

سعر البطيخ 

بلغ سعر البطيخة نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 بـ 64 جنيها و نمرة 3 بـ36 جنيها و الخوخ ب، 60 جنيها والبرقوق بـ40 جنيه والدوم بـ20 جنيها و الأناناس 75 جنيها والكمثري الثلاجة بـ45 جنيها و الخشابي بـ 35 جنيها. 

سعر الخضروات اليوم سعر الطماطم اليوم سعر البطاطس اليوم سعر البصل اليوم سعر المانجو اليوم سعر الليمون اليوم سعر البطيخ اليوم سعر الخضروات في سوق العبور

