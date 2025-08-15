أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 15-8-2025

يستمر استقرار اسعار الخضروات والفاكهة مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ علي مستوي سوق العبور للجملة.

سعر الخضار اليوم

وسجلت اسعار الخضروات ثباتا في الساعات الأولي من صباح اليوم لتشمل بذلك كافة الأصناف، حيث

سعر الطماطم والبطاطس

سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات والبطاطس 9.5 جنيه والبصل الأبيض 12 جنيه والأحمر 9 جنيهات و الكوسة بقيمة 22 جنيها للكيلو والجزر بـ13 جنيها و الفاصوليا بـ 60 جنيها للكيلو.

الباذنجان والفلفل

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه و الرومي 5 جنيهات والأبيض 5.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي8 جنيهات و الحامي 7 جنيهات و الألوان بـ 23 جنيها .

الملوخية والبامية

وصل سعر كيلو البامية إلى 33 جنيها والملوخية 5 جنيهات والخيار 12 جنيها و القلقاس 15 جنيها للكيلو والبطاطا 11 جنيه والثوم 60 جنيه واللفت 6 جنيهات و البنجر 8 جنيهات.

سعر الزيتون

بلغ سعر كيلو الزيتون التفاحي 60 جنيها و البيكول ومنزيل بـ45 جنيها والعزيزي لكويد 60 جنيها و دولسي وعاص بـ45 جنيها والعجيزي و الشملالي بـ 45 جنيها و القرنبيط بـ5.5 جنيه للواحدة و الكرنب بـ 5 جنيهات للواحدة و البروكلي 30 جنيها .

سعر الفاكهة اليوم

واستقر سعر اصناف الفاكهة اليوم حيث

البرتقال والليمون

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي 37 جنيها و الجريب فروت 25 جنيها و الليمون البلدي نحو 20 جنيها و الليمون الأضاليا نحو 9 جنيهات.

سعر العنب اليوم

بلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر أو الأحمر نحو 25 جنيها و العنب الكرمسن 35 جنيها والرومي الأحمر 22 جنيها والتفاح المصري 36 جنيها و التفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه.

سعر البلح

بلغ سعر كيلو البلح الرملي 25 جنيها والسلمي 35 جنيها والبارحي بـ45 جنيه والسيوي 70 جنيها و التين البرشومي 25 جنيها و الجوافة 28 جنيها و الرومان 20 جنيها والكانتلوب 8 جنيهات.

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو العويس 65 جنيها و الهندي أو التيمور نحو 35 جنيها و البلدي و الدبشة نحو 25 جنيها و الفونس بـ25 جنيها و الفص بـ80 جنيها و الصديقة بـ38 جنيه و الجولك بـ38 جنيها والسكري بـ35 جنيها و بيض العجل أو السنارة بـ25 جنيها و التومي و فجر كيلان و الكنت و الكيت والنعومي بـ 35 و 40 جنيها.

سعر البطيخ

بلغ سعر البطيخة نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 بـ 64 جنيها و نمرة 3 بـ36 جنيها و الخوخ ب، 60 جنيها والبرقوق بـ40 جنيه والدوم بـ20 جنيها و الأناناس 75 جنيها والكمثري الثلاجة بـ45 جنيها و الخشابي بـ 35 جنيها.