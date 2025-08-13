قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
محافظات

استقرار أسعار الخضر والفاكهة في الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الاربعاء، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

ويهتم المواطنون بمحافظة الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء في الوادي الجديد

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين  12 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 13 و15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 15 إلى 20 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 35 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 30، 35 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 30، 40 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الاصناف في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية الصيفيه.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات اسعار

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
فلاتر السيارة
