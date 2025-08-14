قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
رئيس الأركان يقدم التهنئة لـ صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للجيش الليبي
هل يجوز الاستغفار بنية قضاء حاجة دنيوية .. ماذا قال علماء الفتوى؟
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالعجوزة والدقي
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الخميس 14 أغسطس 2025

ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الخضروات والفواكه حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة، وسط وفرة المعروض واستقرار الطلب، مع توقع استمرار الأسعار ضمن نطاقها المعتاد خلال الأيام المقبلة.

أسعار الخضروات:

الطماطم: من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس: من 6 إلى 12.5 جنيه للكيلو

البصل الأحمر: من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض: من 8 إلى 12.5 جنيه للكيلو

الكوسة: من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي: من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو

الفلفل الرومي البلدي: من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الفلفل الحامي البلدي: من 3 إلى 6.5 جنيه للكيلو

الخيار الصوب: من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة:

التفاح المصري: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب: من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

البرتقال الصيفي: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الليمون البلدي: من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي الأصفر والأحمر: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو

عنب كرمسون: من 20 إلى 28 جنيهًا للكيلو

العنب الأسود والرومي: من 14 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الجوافة: من 14 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الرمان: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الموز البلدي: من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو

الموز المستورد بيكو ومغربي: من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو

شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومة بوفرة المعروض من محاصيل الصيف، حيث استقرت معظم الأسعار عند مستوياتها الطبيعية. وتظل هذه الأسعار خاصة بالتعاملات داخل سوق العبور للجملة، 

بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو حسب المنطقة وتكاليف النقل والبيع.

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

