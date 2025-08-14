أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الخميس 14 أغسطس 2025

سجلت أسعار الخضروات والفواكه حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة، وسط وفرة المعروض واستقرار الطلب، مع توقع استمرار الأسعار ضمن نطاقها المعتاد خلال الأيام المقبلة.

أسعار الخضروات:

الطماطم: من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس: من 6 إلى 12.5 جنيه للكيلو

البصل الأحمر: من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض: من 8 إلى 12.5 جنيه للكيلو

الكوسة: من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي: من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو

الفلفل الرومي البلدي: من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الفلفل الحامي البلدي: من 3 إلى 6.5 جنيه للكيلو

الخيار الصوب: من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة:

التفاح المصري: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب: من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

البرتقال الصيفي: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الليمون البلدي: من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي الأصفر والأحمر: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو

عنب كرمسون: من 20 إلى 28 جنيهًا للكيلو

العنب الأسود والرومي: من 14 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الجوافة: من 14 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الرمان: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الموز البلدي: من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو

الموز المستورد بيكو ومغربي: من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو

شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومة بوفرة المعروض من محاصيل الصيف، حيث استقرت معظم الأسعار عند مستوياتها الطبيعية. وتظل هذه الأسعار خاصة بالتعاملات داخل سوق العبور للجملة،

بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو حسب المنطقة وتكاليف النقل والبيع.