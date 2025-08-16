قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي مع تفاوت بسيط بين بعض الأصناف، وذلك وسط وفرة في المعروض وتوازن بين العرض والطلب.

وجاءت أسعار الخضروات في السوق على النحو التالي:

  • الطماطم بين 7.3 و15 جنيها للكيلو
  • البطاطس نحو 13.6 جنيها للكيلو
  • البصل بين 14.6 و20 جنيها للكيلو
  • الكوسة حوالي 27.3 جنيها للكيلو
  • الخيار صوب نحو 20 جنيها للكيلو
  • الفلفل الرومي الأخضر 22 جنيها للكيلو
  • الفلفل الحار 25 جنيها للكيلو
  • الفاصوليا نحو 30 جنيها للكيلو
  • الملوخية 16.2 جنيها للكيلو
  • الجزر 12 جنيها للكيلو
  • اللفت 8 جنيهات للكيلو
  • الكرنب 34.3 جنيها للواحدة
  • الباذنجان الرومي 15 جنيها للكيلو
  • الباذنجان البلدي 13 جنيها للكيلو
  • الباذنجان الأبيض 14 جنيها للكيلو
  • الثوم 90 جنيها للكيلو
  • البامية نحو 55 جنيها للكيلو
  • القلقاس 22 جنيها للكيلو
  • السبانخ 18 جنيها للكيلو
  • الكزبرة والبقدونس والشبت بين 3 و5 جنيهات للربطة

أما أسعار الفواكه فجاءت كالتالي:

  • العنب البناتي الأصفر والأحمر من 15 إلى 25 جنيها للكيلو
  • العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيها للكيلو
  • العنب الرومي الأحمر من 16 إلى 22 جنيها للكيلو
  • التفاح البلدي من 20 إلى 36 جنيها للكيلو
  • التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو
  • الجوافة من 10 إلى 28 جنيها للكيلو
  • الرمان من 14 إلى 20 جنيها للكيلو
  • البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيها للكيلو
  • التين البرشومي من 15 إلى 25 جنيها للكيلو
  • الكنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو
  • البطيخ وزن 10 كيلو بين 80 و100 جنيه
  • البطيخ وزن 8 كيلو بين 48 و64 جنيها
  • البطيخ وزن 6 كيلو بين 24 و36 جنيها
  • الكمثرى الخشابي من 20 إلى 35 جنيها للكيلو
  • الكمثرى الثلاجة من 30 إلى 45 جنيها للكيلو
  • الموز البلدي من 17 إلى 27 جنيها للكيلو
  • الموز المستورد بيكو من 33 إلى 37 جنيها للكيلو
  • الموز المغربي من 25 إلى 31 جنيها للكيلو
  • الخوخ المستورد 60 جنيها للكيلو
  • البرقوق المستورد من 50 إلى 80 جنيها للكيلو

وتعكس هذه الأسعار وفرة السلع المطروحة في الأسواق المحلية، فيما يظل التفاوت بين الأسعار مرتبطا بعوامل النقل وتكاليف التوزيع وكذلك الفروق بين الأصناف المحلية والمستوردة.

الخضروات الفاكهه اسعار الخضروات البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الشاعر أحمد الشهاوي

الشهاوي: غياب الاحتفاء بالشعراء المصريين سبب تراجع حضور «الشاعر المصري»

جانب من اللقاء

رفعت فياض: تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل هذه المراحل |فيديو

المتحف الزراعي

قطع أثرية ومعروضات نادرة.. تفاصيل ومفاجآت من داخل المتحف الزراعي

بالصور

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد