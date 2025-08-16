أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025

شهدت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي مع تفاوت بسيط بين بعض الأصناف، وذلك وسط وفرة في المعروض وتوازن بين العرض والطلب.

وجاءت أسعار الخضروات في السوق على النحو التالي:

الطماطم بين 7.3 و15 جنيها للكيلو

البطاطس نحو 13.6 جنيها للكيلو

البصل بين 14.6 و20 جنيها للكيلو

الكوسة حوالي 27.3 جنيها للكيلو

الخيار صوب نحو 20 جنيها للكيلو

الفلفل الرومي الأخضر 22 جنيها للكيلو

الفلفل الحار 25 جنيها للكيلو

الفاصوليا نحو 30 جنيها للكيلو

الملوخية 16.2 جنيها للكيلو

الجزر 12 جنيها للكيلو

اللفت 8 جنيهات للكيلو

الكرنب 34.3 جنيها للواحدة

الباذنجان الرومي 15 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي 13 جنيها للكيلو

الباذنجان الأبيض 14 جنيها للكيلو

الثوم 90 جنيها للكيلو

البامية نحو 55 جنيها للكيلو

القلقاس 22 جنيها للكيلو

السبانخ 18 جنيها للكيلو

الكزبرة والبقدونس والشبت بين 3 و5 جنيهات للربطة

أما أسعار الفواكه فجاءت كالتالي:

العنب البناتي الأصفر والأحمر من 15 إلى 25 جنيها للكيلو

العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيها للكيلو

العنب الرومي الأحمر من 16 إلى 22 جنيها للكيلو

التفاح البلدي من 20 إلى 36 جنيها للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

الجوافة من 10 إلى 28 جنيها للكيلو

الرمان من 14 إلى 20 جنيها للكيلو

البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيها للكيلو

التين البرشومي من 15 إلى 25 جنيها للكيلو

الكنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

البطيخ وزن 10 كيلو بين 80 و100 جنيه

البطيخ وزن 8 كيلو بين 48 و64 جنيها

البطيخ وزن 6 كيلو بين 24 و36 جنيها

الكمثرى الخشابي من 20 إلى 35 جنيها للكيلو

الكمثرى الثلاجة من 30 إلى 45 جنيها للكيلو

الموز البلدي من 17 إلى 27 جنيها للكيلو

الموز المستورد بيكو من 33 إلى 37 جنيها للكيلو

الموز المغربي من 25 إلى 31 جنيها للكيلو

الخوخ المستورد 60 جنيها للكيلو

البرقوق المستورد من 50 إلى 80 جنيها للكيلو

وتعكس هذه الأسعار وفرة السلع المطروحة في الأسواق المحلية، فيما يظل التفاوت بين الأسعار مرتبطا بعوامل النقل وتكاليف التوزيع وكذلك الفروق بين الأصناف المحلية والمستوردة.