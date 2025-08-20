أسعار الخضروات والفاكهة في العبور الأربعاء 20 أغسطس 2025

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة وسط وفره المعروض استقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة

‏أسعار الخضروات

‏سعر الطماطم من 3:50 الي 5 جنيهات

سعر البطاطس من 6الي 13 جنيها

سعر البصل الأحمر من 6 الي 9 جنيهات

سعر البصل الأبيض من 6 الي 12 جنيها

سعر الكوسه من 12 الي 22 جنيها

سعر الباذنجان من 5الي 9 جنيهات

سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيهات

سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيهات

سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيه

سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيها

سعر الفاكهه اليوم :

سعر التفاح المصري من 20 الي 40 جنيه للكيلو

سعر الكنتالوب من 5 الي 8 جنيهات للكيلو

سعر البرتقال الصيفي من 25 الي 30 جنيها للكيلو

سعر الليمون البلدي من 5 الي 15 جنيه للكيلو

سعر العنب البناتي من 18 الي 25 جنيه للكيلو

سعر العنب الأسود من 14 الي 28 جنيه للكيلو

سعر الجوافه من 14 الي 25 جنيه للكيلو

سعر الرمان من 15 الي 20 جنيه للكيلو

سعر الموز البلدي من 15 الي 27 للكيلو

‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة

‏بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 ‏جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع







